湖南家長反迫入私校 凸顯地方政府財政問題

萊陽市居民劉雲（Liu Yun，音譯）說：「我們嘗試用手機錄下畫面，後來決定逃離現場。人們相互推擠，無路可走。非常可怕。」「爆發衝突後，有一群孩童受傷。」

警方昨天發布新聞稿說，有些示威者朝警方和地方官員扔擲水瓶、啤酒罐、磚頭和爆竹。

「華爾街日報」（WSJ）報導，600多名學生家長1日晚間聚集在萊陽市公安局門前，抗議當局強行將部分學生分流到私立學校的計畫。私校學費高出原本公立學校甚多，而且私校的教室及宿舍內甲醛超標。

（中央社北京3日綜合外電報導）中國湖南省萊陽市一群憤怒的家長不滿當局處理公立學校人數超標計畫上街抗議，而與警方發生衝突，凸顯中國長期存在地方政府債務問題背後的社會緊張。

根據警方社群媒體帳號發布的新聞，30多名警察在衝突中受傷，公安局大門受損，多輛汽車也被砸爛。當局拘捕46名帶頭衝撞公安機關的示威者。

由於煤礦業衰退，獲市政當局支持的企業為重新開發貧民窟和吸引新業務而債台高築，萊陽市過去一年來的財政狀況不斷惡化。

萊陽市政府說，湖南省5月動用應急資金，才使負債累累的萊陽市有錢支付公務員薪水。

在地方政府和政府擔保的融資公司債務迅速增加後，中國領導人過去兩年來力圖藉由限制出借更多資金，來控制債務持續累積。

然而今年經濟成長放緩，使還款變得更加困難，迫使政府出手協助經營困難的獲國家支持企業。

萊陽市政府2月在在向地方立法機構提交的年度報告中，承認不斷增長的債務所帶來的廣泛影響。

目睹這場示威的劉雲說，1日抗議的群眾規模似乎大於警方估計。她說，8月31日前往政府單位抗議這項新政策的多名家長遭到拘留，促使其他人1日遊行至公安局門前，要求當局釋放他們。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1070903