台灣美國大馬製正丁醇 遭中國裁定傾銷

（中央社記者邱國強北京3日電）中國商務部今天初步裁定，自台灣、美國、馬來西亞銷往中國的正丁醇產品「存在傾銷」，導致中國正丁醇產業「受到實質損害」。包括台塑在內的台灣廠商將自4日起被加徵保證金。
根據商務部上午公布的裁定公告，在台灣業者中，台塑被加徵產品完稅價格6%的保證金，「其他台灣地區公司」則被加徵56.1%。但公告未說明這些「其他公司」的詳細名單。
這項公告宣稱，全案是中國商務部於2017年12月29日根據中國「反傾銷條例」，對原產於台灣、美國、馬來西亞3國銷往中國的正丁醇立案調查。經初步認定，這3國銷往中國的正丁醇「存在傾銷」。
公告還說，中國正丁醇產業「受到實質損害」，而上述3國產品的「傾銷與實質損害之間存在因果關係」，因此自9月4日起對上述3國銷往中國的正丁醇產品加徵保證金，由業者向中國海關支付。
根據公告，除台灣業者外，絕大部份美國業者被加徵的保證金高達139.8%；馬來西亞業者也多被加徵26.7%的保證金。
正丁醇屬有機化工原料，外觀多為無色透明液體，可與乙醇、乙醚等多種有機溶劑混溶，是重要的上游原料，可用於塗料、黏著劑、紡織助劑等下游產品。同時，正丁醇是油脂、生物化學藥和香料的萃取劑。（編輯：翟思嘉）1070903