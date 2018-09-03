台灣美國大馬製正丁醇 遭中國裁定傾銷

（中央社記者邱國強北京3日電）中國商務部今天初步裁定，自台灣、美國、馬來西亞銷往中國的正丁醇產品「存在傾銷」，導致中國正丁醇產業「受到實質損害」。包括台塑在內的台灣廠商將自4日起被加徵保證金。

根據商務部上午公布的裁定公告，在台灣業者中，台塑被加徵產品完稅價格6%的保證金，「其他台灣地區公司」則被加徵56.1%。但公告未說明這些「其他公司」的詳細名單。

這項公告宣稱，全案是中國商務部於2017年12月29日根據中國「反傾銷條例」，對原產於台灣、美國、馬來西亞3國銷往中國的正丁醇立案調查。經初步認定，這3國銷往中國的正丁醇「存在傾銷」。