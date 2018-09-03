NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈再破百年紀錄　大谷追平貝比魯斯駕車失控撞進店家　送醫後竟偷溜走超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
中央社

台灣美國大馬製正丁醇 遭中國裁定傾銷

中央社2018/09/03 11:56
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者邱國強北京3日電）中國商務部今天初步裁定，自台灣、美國、馬來西亞銷往中國的正丁醇產品「存在傾銷」，導致中國正丁醇產業「受到實質損害」。包括台塑在內的台灣廠商將自4日起被加徵保證金。

根據商務部上午公布的裁定公告，在台灣業者中，台塑被加徵產品完稅價格6%的保證金，「其他台灣地區公司」則被加徵56.1%。但公告未說明這些「其他公司」的詳細名單。

這項公告宣稱，全案是中國商務部於2017年12月29日根據中國「反傾銷條例」，對原產於台灣、美國、馬來西亞3國銷往中國的正丁醇立案調查。經初步認定，這3國銷往中國的正丁醇「存在傾銷」。

公告還說，中國正丁醇產業「受到實質損害」，而上述3國產品的「傾銷與實質損害之間存在因果關係」，因此自9月4日起對上述3國銷往中國的正丁醇產品加徵保證金，由業者向中國海關支付。

根據公告，除台灣業者外，絕大部份美國業者被加徵的保證金高達139.8%；馬來西亞業者也多被加徵26.7%的保證金。

正丁醇屬有機化工原料，外觀多為無色透明液體，可與乙醇、乙醚等多種有機溶劑混溶，是重要的上游原料，可用於塗料、黏著劑、紡織助劑等下游產品。同時，正丁醇是油脂、生物化學藥和香料的萃取劑。（編輯：翟思嘉）1070903

PMI連29個月擴張但速度...新台幣午盤升2.4分 收3...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan