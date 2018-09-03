NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈百萬廣告打柯P　王威中：太噁心了花蓮規模4.3地震　最大震度5級超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
中央社

PMI連29個月擴張但速度趨緩 未來關注3指標

中央社2018/09/03 11:54
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者潘姿羽台北3日電）中華經濟研究院今天公布，8月季調後的製造業採購經理人指數（PMI）連續第29個月呈現擴張，不過指數微降至56%；中經院院長吳中書提醒，未來須關注3指標走向。

8月經季節調整後的PMI微跌0.1個百分點至56%，儘管已經連續29個月呈現擴張、續創史上最長擴張期的紀錄，但擴張速度卻來到2017年2月以來最慢速度；非製造業經理人指數（NMI）則回跌4.4個百分點至52.6%。

吳中書指出，本月製造業有3項指標表現趨緩，一是製造業新增訂單指數下滑；其次、反映國外景氣動能的新增出口訂單同樣走跌；第三、製造業對未來六個月的景氣狀況指標續跌1.4個百分點至54.1%。

中經院助理研究員陳馨蕙補充，由於美國擬再對價值2000億美元的中國進口商品加徵關稅，這讓製造業廠商對市場心態趨於觀望，展望未來景氣也比較持平。

吳中書表示，上述3項指標可以反映全球景氣動能、需求以及國內製造業廠商的信心，但單月指數趨緩沒辦法反映趨勢，未來得持續觀察指數有無趨緩情形。

不過對於全球及台灣景氣是否已過高峰，吳中書回答：「世事難料。」

他表示，景氣預測很難說得準，不過確實不少國際預測機構認為2019年下半年至2020年的走向值得關切，因為美國總統川普陸續祭出制裁措施、美國聯準會啟動升息腳步，這些效應持續發酵，造成國際負面的心理壓力愈來愈大，成為經濟干擾因素。

但國際景氣是否持續擴張，吳中書認為，即便外在變數很多，關鍵還是在於政府政策如何因應，美國政府不一定會一直升息下去，美中貿易衝突如果告一段落，也可能開啟另一番景象，現在只能說國際景氣局勢有很大不確定性，尚難斷定已過景氣高峰。

製造業雖然擴張速度趨緩，但已連續29個月呈現擴張，趨勢相當穩健，陳馨蕙表示，相較製造業，她比較擔心國內的非製造業。

陳馨蕙指出，製造業穩健擴張應會驅動非製造業景氣好轉，但非製造業業者卻說感受不甚明顯，雖然下半年陸續有中秋節、周年慶、新年等旺季效應，不過因勞基法調整、年金改革議題、選舉因素，並沒有看到民間需求有顯著增溫，下半年應審慎關注非製造業的表現。（編輯：林興盟）1070903

安克甲狀偵進階版結合AI ...台灣美國大馬製正丁醇 遭...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan