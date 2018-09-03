《屠殺》爭議書在台出版　柯文哲：應去查幕後是誰買廣告

柯文哲說，他早上有看到那篇廣告，其實四年前在電視辯論會的最後一秒，他就把作者的澄清信函拿出來，而且當時那個作者也答應說，如果有再版他會修改，問題是那本書賣的很爛，根本就不會再版。

在2014年選舉時，伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）著作《屠殺》就在海外出版，書中指柯文哲在台大醫師期間帶病人到中國進行器官移植，而且所有器官都來自法輪功。《屠殺》中文版近期將在台灣發行，出版社「蝴蝶蘭文創」今（3）日在媒體刊登全版廣告摘錄書中內容，對此，柯文哲表示，他有跟律師和競選團隊討論要怎麼處理，他並呼籲記者應該去追幕後出錢的人是誰？

柯文哲強調，這個事情的真相，因為做器官移植是很專業的東西，其實都很好查，只要問台灣做器官移植的醫生就知道，那個報導是不對的。

柯文哲指出，所以出版社現在賣的那本，是沒有改的中文版，他有跟法務局長袁秀慧在討論這個問題，要不要提告？不過柯認為，這就是在引誘他去告，他也認為，這個絕對不是吳祥輝（買報紙廣告）自己出錢去刊登廣告，這個版面至少要一百萬以上，重點是後面出錢的人是誰，應該去查，因為吳祥輝只是打手而已，反正他只是拿錢辦事。

媒體問到，連器官移植都要扯到兩岸一家親，是否覺得太偏頗？柯文哲表示，台灣選舉就是這樣，都是泥巴戰，他會跟律師和競選團隊討論看看，看要怎麼處理，他還呼籲記者應該去追吳祥輝，查幕後出錢的人是誰？