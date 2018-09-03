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中央社

英前外相強生預測 脫歐談判歐盟勝利在望

中央社2018/09/03 12:13
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦3日綜合外電報導）英國前外交大臣、脫歐主要支持者強生（Boris Johnson）今天再度抨擊英國政府，且預測歐洲聯盟會在脫歐談判中取得「勝利」。

7月辭去外交大臣的強生重操舊業，為疑歐派「每日電訊報」（Daily Telegraph）寫專欄。他經常在專欄中就英國脫歐談判批評首相梅伊（Theresa May）的政府。

強生今天再度對英國政府開砲，將歐盟和英國之間的談判，比喻成是一場受操縱的摔角比賽。

他在今天發行的專欄寫道：「全部都是操縱的。」

他補充說：「英國平躺在歐盟盟旗上，盟旗上的12顆星星象徵性地圍繞在我們半清醒的腦袋，歐盟取得勝利恐怕是必然的結果。」

在脫歐公投扮演帶頭角色的強生，於2016年7月被任命為外相，當時英國與歐盟就脫歐展開複雜的談判。

強生是梅伊內閣中脫歐立場數一數二強硬的閣員，在梅伊選擇採用所謂的「契克斯計畫」（Chequersplan）脫歐方案後，強生追隨脫歐大臣戴維斯（DavidDavis）的腳步請辭。

梅伊提出的契克斯計畫設定，英國脫離歐盟單一市場後，仍可透過海關協議和與歐盟制定的共同規則，留在貨物與農產品自由貿易區。

強生和他的強硬派夥伴認為，契克斯計畫讓英國與歐盟的關係太過密切。歐盟各國領袖也不斷質疑此計畫的可行性，並表示將需要做出進一步妥協。（譯者：陳昱婷/核稿：鄭詩韻）1070903

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