NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈百萬廣告打柯P　王威中：太噁心了花蓮規模4.3地震　最大震度5級超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
鉅亨網

長和將全資擁有Wind Tre 剩下50%股權歐盟

鉅亨網2018/09/03 12:19
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

長和 (0001-HK) 公佈獲歐盟委員會批准，收購國際通訊及科技公司 Veon 於 Wind Tre 的 50% 股權。交易預計將於本週五 (7 日) 前後完成，長和將全資擁有 Wind Tre

長和今 (3) 日股價隨大盤開低，一度跌 1.48%，截至發稿，跌幅收斂至 0.703%，報港幣 88.95 元。

圖：新浪財經
圖：新浪財經

長和是於今年 7 月初公佈以 24.5 億歐元 (約港幣 222.46 億元) 現金收購 Wind Tre 餘下 5 成股權。Wind Tre 於義大利以「3」及「Wind」品牌營運，提供電訊服務。

長和聯席董事總經理霍建甯表示，集團獲歐盟批准全購 Wind Tre，將令集團的獲利及現金流得到重大裨益。長和將繼續投資領先數碼科技，務求提升 Wind Tre 的網路容量、覆蓋及速度平。

此外，長和上週五 (8 月 31 日) 協議出售 CKII 持續經濟收益予長江實業 (1113-HK)、長江基建 (1038-HK) 及電能實業 (0006-HK)，代價分別約港幣 96 億元、72 億元及 48 億元。

長實、長建及電能將分別占有關經濟收益 40%、30% 及 20% 權益，以帶來穩定投資收入。

長和全資附屬 CKII 收取的經濟收益，包括所有股息及任何其他分派。CKII 持有基建業務，包括：加拿大機場週邊停車場設施公司 Park‘ NFly，英格蘭及威爾斯食水及汙水處理公司 Northumbrian Water，澳洲最大天然氣配氣商 Australian Gas Networks，威爾斯及英格蘭西南部提供服務之配氣網路 Wales & West Gas Networks，英國鐵路車輛租賃公司 UKRails，及荷蘭轉廢為能公司 Dutch Enviro Energy。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字長和wind tre收購歐盟headline
分析師：比特幣走向三角突破...為基建籌資 中國8月地方債...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan