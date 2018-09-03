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選前減稅紅包　基本生活費排除薪扣額　149萬戶受惠

記者顏真真／台北報導2018/09/03 13:11
▲財政部賦稅署副署長吳蓮英。（圖／財政部提供，2018.09.03）
▲財政部賦稅署副署長吳蓮英。（圖／財政部提供，2018.09.03）

選前再送減稅紅包！財政部近日預告修正「基本生活費計算方式」，將「薪資所得特別扣除額」排除在比較基礎，但納入身心障礙、教育學費、幼兒學前及儲蓄投資等4項特別扣除額，而且新制將回溯自今年1月1日上路，明年5月報稅即可適用，預估有149萬綜所稅申報戶受惠，又以多口之家最有利，但稅損亦將暴增至42.56億元。

為保障賦稅人權，維護人民基本生存權利，《納稅者權利保護法》於去（2017）年12月28日上路，納稅者的基本生活所需費用不用被課稅，即每人基本生活所需費用乘以本人、配偶及受扶養親屬人數計算之總額，若大於免稅額、標扣額或列扣額二者擇一，及薪資所得特別扣除額的合計數，可自納稅者當年度的所得總額中減除，並在今年申報就已適用。

至於所謂「基本生活所需費用」，由財政部參照行政院主計總處所公布最近1年全國每人可支配所得中位數60%定之，並於每2年定期檢討，而去年標準計算，每人都有16.6萬元保障不課稅。

不過，財政部賦稅署副署長吳蓮英今（3）日表示，基本生活費不得課稅是納稅者保護法第4條規定，每年要公告基本生活費金額，去年是以參考立法院審議時大家討論的即以免稅額、扣除額及薪資特別扣除額這3項做比較，但有納稅者權利保護諮詢委員會委員及民間專家學者認為，薪資所得特別扣除額中，含有一些為取得薪資所需的必要成本費用，成本費用已支出，就沒無法做基本生活費。

因此財政部參考他們意見，今年最主要修正把薪資所得特別扣除額排除在比較基礎之外，另當初沒討論到的一些特別扣除額，像是身心障礙、教育學費、幼兒學前及投資儲蓄特別扣除額則納入比較計算基礎。

吳蓮英說，預計年底公告，回溯至今年元旦上路，因此，明年5月申報綜所稅時適用。而依據目前「基本生活費」的計算公式，原本只有21.9萬申報戶可受惠，稅損約4.32億元，但未來公式更改後，受惠戶數將增至149萬多戶，又以受扶養親屬較多沒適用特別扣除額者較有利，只是稅損也從4.32億元增至42.56億元左右。

關鍵字基本生活費綜所稅財政部薪資所得特別扣除額
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