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為基建籌資 中國8月地方債發行量飆兩年新高 第三季

鉅亨網2018/09/03 12:39
鉅亨網 / NOWnews
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中國 8 月地方債發行規模與淨融資額創下近兩年新高，同時基礎建設項目審批也跟著加快，預計到了 9 月總體地方債發行量將超過人民幣 9000 億元，預計今年第三季地方債發行金額上看人民幣 2.6 兆。隨著資金逐漸到位，預計下半年基礎建設投資成長速度可望趨穩。

《上海證券報》報導，8 月份地方債全月發行金額高達人民幣 8829.7 億元，月增 16.6%，創下 2016 年 7 月以來最高紀錄。

尤其在財政部 8 月 14 日下發「關於做好地方政府專項債券發行工作的意見」，要求加快地方政府專項債券發行和使用進度，在 9 月底前至少要完成發行至少 80% 的新增地方政府專項債券，並在 10 月份出清剩餘額度之後，光是從 8 月 15 日至 31 日，短短半個月內地方債發行量超 7000 億元，占到全月發行量近 80%。

進一步來看，8 月新增債中，一般債發行為人民幣 1051 億元，專項債發行為人民幣 3814 億元。截至 8 月底，地方政府債券累計發行約人民幣 3 兆元，其中實施 3 年多的地方政府債券置換存量債務發行基本結束，債務置換計劃任務完成。按照年初設定的近 4 兆元發行計劃以及財政部要求，還有近人民幣 1 兆元的地方政府債券將集中在 9 月完成，其中專項債券需要在 10 月底前完成發行。加上 7 月的 7569.5 億元、8 月的 8829.7 億元，今年第三季累計發行地方債將最高將來到人民幣 2.6 兆元。

依照財政部要求，9 月專項債發行量至少為 5500 億元，總體地方債發行量將超過 9000 億元，發行壓力會比 8 月更大。從絕對量上看，地方債剩餘額度主要集中在東部地區和中部地區，如山東、河北、江蘇、浙江、安徽、湖北、內蒙古、湖南、江西等地。

進一步來看，預計專項債中的資金，主要將流向基礎建設項目。國盛證券固定收益分析師劉郁指出：「專項債投資是地方基建投資的重要資金來源，更重要的是，地方專項債作為項目的啟動資金，往往會撬動數倍的項目投資。」

劉郁預估，因此帶動的基礎建設總投資可能達到人民幣 4.3 兆規模，但考慮到施工進度問題，並不會全部計入當年基建投資。

分析人士認為，9 月將來到地方債發行高峰，勢必對流動性回籠造成一定壓力。不過，人行會透過公開市場等操作從量上進行對沖，維持流動性的合理充裕，但從價格上來說，市場利率將面臨一定的向上壓力。

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