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〈禁廢令廢紙轉輸台〉進口廢紙使用增加是產能擴增 國

鉅亨網2018/09/03 12:50
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中國禁廢令影響，傳出今 (2018) 年有超過 100 萬噸廢紙與廢塑輸台，大舉排擠國內廢紙回收量、重創回收體系，造紙廠皆強調，國外進口回收紙使用量增加主要是產能擴產，但近年國內回收紙使用量仍持續增加，並未量縮減少。

長年以來，國內回收的廢紙量無法滿足紙廠的生產量，因此紙廠每年都有 2~3 成的廢紙缺口需進口，加上外國廢紙纖維較長，國內廢紙則因循環使用太多次而纖維較短，所以生產時需添加進口廢紙作為物理補充。

據媒體調查發現，台灣各大紙廠採購的進口廢紙，多年穩定維持在 60~80 萬噸；但去年 8 月中國宣布禁廢後，2017 年台灣廢紙進口量便暴增至 110 萬噸，創近 11 年新高；同時間，紙廠對國內廢紙的採購，則是從 2014 年的 301 萬噸，逐年降至去年的 241 萬噸，來到近 10 年最低。外界指稱，中國禁廢令讓廢紙轉而輸入台灣，大舉排擠國內廢紙回收量。

對此，造紙公會表示，國內造紙廠為維持國內回收紙供需平衡，以進口補足需求缺口，進口回收紙約占國內總消費量 3-4 成。由於國內供給的缺口，造紙廠須以進口補足缺口，今年 1-6 月進口量為 61.8 萬公噸，較去年同期的 49.4 萬公噸成長 25%。今年 1-6 月國內回收紙收購量 111.4 萬公噸，比去年同期的 112.8 萬公噸) 僅減少 1.3%，國內回收紙收購還算持平穩定，並未發生回收商所言回收系統崩壞。

榮成 (1909-TW) 也表示，該公司國外進口回收紙均是經過分選後的回收紙箱回收紙，從不使用未經分選的國外進口回收紙，而這也是中國大陸 2018 年開始禁止納入的國外進口回收紙品項。 

榮成統計，2017 年，榮成國內回收紙使用量 51.7 萬噸，較 2016 年 49.8 萬噸增加 1.9 萬噸； 2018 上半年國內回收紙使用量 25.9 萬噸，較 2017 上半年 25.1 萬噸增加 0.8 萬 噸，榮成近期國內回收紙使用量並未減少。 

榮成進一步指出，2017 年榮成國外進口回收紙使用量 18.0 萬噸，較 2016 年 12.8 萬噸增加 5.2 萬 噸；2018 上半年國外進口回收紙使用量 8.3 萬噸，較 2017 上半年 7.5 萬噸增加 0.8 萬噸。國外進口回收紙使用量增加主要是二林廠於 2016 年完成新台幣 43 億的鮭魚返鄉投資計畫後，二林廠因產能由 2015 年 40 萬噸擴增至 2016 年 65 萬噸的產量增加所致。

榮成強調，該公司近期國內回收紙使用量仍持續增加，並未因進口量增加而減少。

正隆 (1904-TW) 也指出，這兩年進口廢紙量使用攀升，是與榮成等同業，過去一年有擴增產線有關。

此外，永豐餘 (1907-TW) 也表示，該集團向來支持資源循環利用，為確保回收原料品質均從源頭控管，除不斷與本地回收廠商溝通品質重要性，並多次派員前往出口國的歐、美、日回收廠勘驗，確保進口回收紙品質。同時，永豐餘也持續使用國內廢紙，並無量縮狀況。

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