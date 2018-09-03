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目標價遭券商急降 汽車類股集體大跌 長城、吉利跌逾

鉅亨網2018/09/03 12:46
鉅亨網 / NOWnews
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券商急降部分汽車股目標價，汽車類股集體大跌，截至發稿，正通汽車 (1728-HK) 跌 8.11%；華晨中國 (1114-HK) 跌 7.23%；長城汽車 (2333-HK) 跌 6.83%；北京汽車 (1958-HK) 跌 6.21%；吉利汽車 (0175-HK) 跌 6%，領跌藍籌；廣匯寶信 (1293-HK)、東風集團 (0489-HK) 跌 4.45%、廣汽集團 (2238-HK) 跌 5.52%。

長城汽車股價
長城汽車股價

大和發表研究報告，急降長城汽車目標價 4 成，由港幣 9.2 元降至 5.5 元，但基於估值吸引，維持「跑贏大市」評級不變。

大和指出，長城汽車早前舉行電話會議，其銷量表現因應其推出的產品較弱而受壓，其中 WEY 今年以來銷量令人失望，並預期 2018 年下半年至 2020 年的市場競爭會進一步增加，並大幅調低 2018-2020 年每股獲利預測 16-33%，目標價亦因此調低。新目標價等同本益比 6 倍。

大和預測，長城汽車 2018-2020 年純利各為人民幣 72.95 億元、75.92 億元及 81.25 億元，削減 3 年汽車銷量預測至 102 萬至 104 萬輛，毛利率預測降至 16.9% 至 17%。

大和認為長和汽車將推出的 H 系列與 F 系列，兩者差別有限，同時對新獨立新能源汽車品牌 ORA (歐拉) 的獲利持審慎態度。

大和研究報告並預期東風汽車下半年至 2020 年市場競爭加劇，令公司的利潤能力受壓，降 2019-2020 年的獲利預期，重申「跑贏大市」評級，目標價由港幣 10.2 元降至 9.4 元

大和指出，因商用車和東風日產帶動東風上半年純利升 15%，高於預期。公司自家品牌的乘用車將於下半年至 2020 年面對更大壓力，因產品線轉弱，預期市場競爭會加劇，下行趨勢會繼續，情況甚至會更差。

大和表示，留意到即使已調低銷量目標，管理層對銷量達標信心仍有限。新能源車發展會拉低公司獲利能力，公司目標至 2020 年新能源車可占銷售 10%。公司的新能源商用車已大致盈利，但新能源乘用車銷售增加和利潤呆滯，加上補貼減少，將增加虧損額。

此外，第一上海認為，正通汽車專注豪華車業務，4S 經銷業務勢頭良好，汽車金融生態閉環將在未來產生良好的業務協同。調整公司目標價至港幣 7 元，分別為 2018 年及 2019 年預測 EPS 的 10 倍和 8.6 倍本益比，較現價有 46% 的上漲空間，給予「買入」評級。

正通汽車 2018 上半年營收達人民幣 187.7 億元，年增 20.1%；毛利人民幣 23 億元，年增 32.9%；淨利人民幣 7.1 億元，年增 37.8%。每股盈餘人民幣 0.29 元，中期股息每股港幣 0.1 元。

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