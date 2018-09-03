61歲獨居女護工險遭騙60萬元　銀行員與警聯手阻詐

莊姓婦人被詐騙集團洗腦，到銀行提領60萬元準備交付，銀行行員因莊婦對款項的用途說不清楚而報警，莊婦表示是要將錢交付給納骨塔的仲介，但要莊婦請該仲介前來說明時，莊婦則語露玄機表示「(警察在)怎麼可能來」，警員陪同莊婦前往赴約，果不其然該仲介已不見影，莊婦這才相信她被騙了。

第一分局公益派出所警員廖俊凱、洪政耀、李建安日前上月28日接獲公益路銀行行員報案疑似有人遭到詐騙，警方趕往瞭解係61歲之莊姓婦人欲提領新臺幣60萬元準備交付靈骨塔之仲介。由於莊女無法清楚交待投資內容，警方轉而詢問該仲介位於何處，請他出面說明，莊女稱該仲介原本要來收錢，因為行員關心就改約他處。