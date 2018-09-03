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61歲獨居女護工險遭騙60萬元　銀行員與警聯手阻詐

記者鄧力軍／台中報導2018/09/03 13:41
▲莊姓女看護險遭詐60萬元辛苦錢，所幸銀行行員與警員及時攔阻（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.09.03)
▲莊姓女看護險遭詐60萬元辛苦錢，所幸銀行行員與警員及時攔阻（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.09.03)

莊姓婦人被詐騙集團洗腦，到銀行提領60萬元準備交付，銀行行員因莊婦對款項的用途說不清楚而報警，莊婦表示是要將錢交付給納骨塔的仲介，但要莊婦請該仲介前來說明時，莊婦則語露玄機表示「(警察在)怎麼可能來」，警員陪同莊婦前往赴約，果不其然該仲介已不見影，莊婦這才相信她被騙了。

第一分局公益派出所警員廖俊凱、洪政耀、李建安日前上月28日接獲公益路銀行行員報案疑似有人遭到詐騙，警方趕往瞭解係61歲之莊姓婦人欲提領新臺幣60萬元準備交付靈骨塔之仲介。由於莊女無法清楚交待投資內容，警方轉而詢問該仲介位於何處，請他出面說明，莊女稱該仲介原本要來收錢，因為行員關心就改約他處。

警方深覺有異，請莊女聯絡該仲介到場說明，莊女卻埋怨地說:「(警方在)怎麼可能來」。後經警方一番勸說，向其說明如果對方沒問題就不會怕警察，莊女才同意警方陪同赴約，果不其然不見仲介人影，莊女才恍然大悟自己被騙了。

莊婦表示自己獨居，做看護工，賺的都是辛苦錢，感謝警方及行員及時發現並勸阻，防止老本被騙走。翁姓行員表示公司規定當有民眾欲領取大量現金時，必須機警的做關懷提問，而莊女只表示領錢的目的是要做靈骨塔的投資，隨後又接到電話稱必須到指定地點交款，更確信為詐騙，立即向主管報告並通報警方。
 

關鍵字詐騙仲介納骨塔看護工公益派出所第一分局
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