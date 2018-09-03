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中央社

前瞻開發在地產業園區 3年釋地逾500公頃

中央社2018/09/03 12:48
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北3日電）經濟部依前瞻基礎建設計畫開發在地型產業園區，已完成四階段審查，核定補助115案、經費共新台幣135億元，將在2020年底前活化146公頃閒置產業用地，並新增396公頃用地。

經濟部今天舉辦開發在地型產業園區前瞻論壇，說明開發在地型產業園區成果，經濟部長沈榮津致詞指出，在政府拚經濟同時，產業最期待政策解決「缺地」問題，「有土地才能落實投資計畫」，希望透過前瞻計畫的中央補助，降低地方開發產業園區成本，加速過去礙於預算而停滯的產業用地開發及公共設施強化工作。

沈榮津表示，透過強化公設，可釋出146公頃閒置土地，「馬上讓產業界有感」；根據經濟部工業局資料，強化公設計畫包括道路、排水及環保等安全設施，以及導入園區智慧管理項目等。

新增在地型產業園區部分，則補助7個地方政府共13案，多數先行開發地方政府管有土地，與地區既有產業土地聯結，以促進地方就業，預計在3年內新增396公頃用地。整體計畫預期能提供5萬4200個在地就業機會。

觀察13案新增用地區位，多集中在台中地區，中華民國工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻致詞時也提到，產業用地占全台面積僅1.35%，但在GDP貢獻占比約29.67%，顯示產業具有延伸經濟價值，而政府釋出產業用地多集中在中南部，希望優先規劃，讓北部也能有充裕產業用地。

工業局表示，因北部缺地狀況較中南部嚴重，原希望北部地方政府多協助提案，但因工業園區仍以傳統產業為主，所需腹地較大，北部能滿足需求的地點不多。

此外，秦嘉鴻也指出，經濟部推動工業區更新立體化方案，可透過新增投資、使用綠電及捐贈代金等方式取得最高50%容積獎勵，但獎勵方式應該要重新規劃，否則效果可能打折扣。

對此，工業局長呂正華表示，行政院已拍板獎勵政策，會遵照政策執行，未來再視落實狀況進行滾動式檢討。（編輯：張均懋）1070903

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