NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈百萬廣告打柯P　王威中：太噁心了花蓮規模4.3地震　最大震度5級超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
鉅亨網

美國立法防堵中國資金流入矽谷

鉅亨網2018/09/03 12:55
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

中美貿易戰持續加劇，美國採取措施阻止中國投資美國科技領域，以確保中國無法通過收購關鍵技術而趕上美國。

然而美國之強勢阻止中國投資美國科技業，主要是因為自 2014 年起，中國投資者開始湧入矽谷。到 2016 年，中國投資總額更是大幅成長，達到 460 億美元。有分析師認為，這波浪潮乃是基於「 2025 年中國製造」政策，中國企業欲收購海外企業，來直接提高中國的技術能力。

中國對美國投資交易數量(圖:Zerohedge)
中國對美國投資交易數量 (圖: Zerohedge)

對此，美國國家安全機構在 2018 年 1 月提出了一份報告，記錄了中國對矽谷的有三分之一以上用於電子、資訊和通訊技術、健康和生物技術等技術領域。並表示這些交易涵蓋的技術轉讓可能危及國家安全。該機構建議，應該實施更嚴格的投資審查制度，加強出口管制，並針對中國學生在科學和科技領域的實行更嚴格的移民政策。前兩者現在已經被納入法律條文。

8 月 13 日，川普簽署了「外國投資風險評估和現代化法案」，案中雖沒有提及中國，但規定美國應該與盟國合作，以對抗「某些特別關注國家的前所未有的產業政策，包括積極收購美國技術，以及民事和軍事計劃的融合。」劍指 2025 年中國製造政策。

來自中國的科技投資分為四大類：

  • 第一個是與政府掛鉤的國有企業投資。
  • 第二種是百度、阿里巴巴和騰訊等民營公司進行的戰略投資。
  • 第三類是中國風險投資基金，例如 IDG Capital 和 ZhenFund。
  • 第四種則是，富人藉由投資來實現投資組合多樣化，或是將資金從中國轉移到更安全的地方。

中國科技投資者主要關注在半導體、AI 和生物技術領域的深度技術公司，這些公司圍繞其知識產權進行組織，這種深度技術，特別是 AI 領域投資者的劇增，正是美國國家安全局關注的問題，因為這些技術都具有潛在的大規模軍事應用。

由於這些擔憂，美國海外投資委員會 (CFIUS) 審查了更多的交易。到 2017 年，估計有 250 筆交易被審核，其中 20 筆被取消。CFIUS 特別針對中國投資進行審查，並拒絕多筆交易。一個中國投資者表示，她的目標公司拒絕了她的資金，表示不願意面對昂貴且耗時的 CFIUS 審查。美國風險投資公司則表示，面對 CFIUS 的審查，他們已經開始向客戶提出中國資金的風險。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字矽谷中國資金中國製造鉅亨headline
〈禁廢令廢紙轉輸台〉進口廢...大陸醫療需求爆發性成長 馬...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan