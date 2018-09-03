美國立法防堵中國資金流入矽谷

中美貿易戰持續加劇，美國採取措施阻止中國投資美國科技領域，以確保中國無法通過收購關鍵技術而趕上美國。

然而美國之強勢阻止中國投資美國科技業，主要是因為自 2014 年起，中國投資者開始湧入矽谷。到 2016 年，中國投資總額更是大幅成長，達到 460 億美元。有分析師認為，這波浪潮乃是基於「 2025 年中國製造」政策，中國企業欲收購海外企業，來直接提高中國的技術能力。

中國對美國投資交易數量 (圖: Zerohedge)

對此，美國國家安全機構在 2018 年 1 月提出了一份報告，記錄了中國對矽谷的有三分之一以上用於電子、資訊和通訊技術、健康和生物技術等技術領域。並表示這些交易涵蓋的技術轉讓可能危及國家安全。該機構建議，應該實施更嚴格的投資審查制度，加強出口管制，並針對中國學生在科學和科技領域的實行更嚴格的移民政策。前兩者現在已經被納入法律條文。

8 月 13 日，川普簽署了「外國投資風險評估和現代化法案」，案中雖沒有提及中國，但規定美國應該與盟國合作，以對抗「某些特別關注國家的前所未有的產業政策，包括積極收購美國技術，以及民事和軍事計劃的融合。」劍指 2025 年中國製造政策。