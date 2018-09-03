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無法可管！大浪捲沙灘車奪命　宜縣府：參考觀光局設規範

記者陳致宇／台北報導2018/09/03 13:12
▲宜蘭縣南方澳內埤海灘 2 日接連傳出溺水意外，引發社會高度關注。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真107年9月2日
▲宜蘭縣南方澳內埤海灘 2 日接連傳出溺水意外，引發社會高度關注。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真107年9月2日

宜蘭縣南澳「神秘海灘」昨（ 2 ）日接連傳出溺水意外，多名遊客騎乘沙灘車遭大浪捲走，已造成 5 人死亡。今（ 2018 ）年 5 月同一個地點也曾傳出 10 多輛車受困沙灘事件，為確保意外不再重演，宜蘭縣政府研擬設立「宜蘭縣轄管範圍從事沙灘車活動注意事項」，是否禁止旅客進入神秘海灘，要再與羅東林管處討論。

宜蘭縣政府工旅處副處長池騰聯表示，目前交通部未針對沙灘車營運設立專法，縣政府會先參考觀光局針對國家風景區內的沙灘車活動注意事項，研擬「宜蘭縣轄管範圍從事沙灘車活動注意事項」，邀請各單位就條文提出問題討論，通過後會儘速簽核公告。

池騰聯指出，注意事項會要求沙灘車業者出示合法營業登記，並為遊客投保公共意外責任險或傷害保險；從事沙灘車活動也須進行完整安全教育訓練及安全配套措施，駕駛者應具備普通重型機車以上駕照。

至於南澳「神秘海灘」是否限制遊客進入，池騰聯表示，該地點為觀音海岸野生動物重要棲息環境範圍，羅東林管處僅設立解說牌，警告遊客有潛在危險，無法禁止遊客進入，會再與羅東林管處討論是否訂定相關規定。

觀光局表示，為規範國家風景區範圍內沙灘車業者，已訂定相關活動注意事項，並強調，沙灘車非專供載運人客或貨物之交通運輸工具，若於道路上行駛，應依道路交通管理處罰條例第 32 條之 1 規定懲處，這部分應報由警察機關取締。

關鍵字宜蘭神秘海灘南澳沙灘車林管處海浪颱風
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