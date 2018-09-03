9月9日國民體育日前夕　蘇貞昌發表6項主張的體育政策

蘇貞昌認為，六都只有新北市與台南市的體育業務歸屬教育局轄下，新北市體育處的年度預算僅5億餘元，相較桃園16億餘元，新北市的層級不但比別人低，金額也比別人少很多；他擔任台北縣長時，體育非常的強大，全中運連續6連霸、全國運動會連續4連霸，但新北市升格後，體育力大大下降，失去榮光，所以藉由成立體育發展局重新贏回新北的體育力。

蘇貞昌強調，做為一個愛好運動出身的人，覺得全民體育非常重要，因此他在體育日之前來提出體育的政策，延續過去1個多月前也曾經發表的相關體育主張，大家可以看的出來，今天提出來的體育政策完整涵蓋全面，不僅具體且可行，請市民朋友多多支持，也請大家可以比較。

9月9日國民體育日的前夕，民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（3）日發表體育政策，並提出「成立體育發展局」、「增設社區運動空間」、「完善運動員職涯規劃」、「強化校園運動」、「推廣銀髮運動」及「開辦新北運動曆」6項的主張。

蘇貞昌說，增設社區運動空間的方面，體育不只是運動員的事，體育是全民的事，他將總體檢全市的運動環境，增建多功能運動公園，增加運動場地使用率，透過有效的媒合與管理，建置運動場館平台，加強營運管理效率；許多運動員因為場館的不足、老舊或設備落後，不但影響運動員的成績，也威脅運動員的安全，「只有運動員出身的人，特別感覺得到！」

蘇貞昌重申自己是運動員出身，了解運動員的需求，因此也主張要有完善的運動員職涯規劃，包括增加競技運動選手的補助經費、增設新北運動科學訓練中心、推動競技運動選手醫療補助計畫，培養競技運動選手第二專長、專人專案就業媒合，及積極招商贊助；當年他舉辦全國運會辦的好，廠商樂於贊助，廠商也因此獲得應有的功效。

蘇貞昌也將「強化校園運動」，許多的運動選手來自校園，因此透過改善與增設校園的運動設施，體育不是只有運動，將輔導校園的運動社團，讓同儕互相吸引與學習，一校一特色、一運動，發掘選手與潛能外，補助班際或校際運動競賽等；推廣銀髮運動的部分，成立銀髮運動諮詢室、開設免費銀髮運動教室，輔導銀髮運動社團，及舉辦高齡運動會。

蘇貞昌指出，推動上任後將開辦「新北運動曆」，包括金山中角沙珠灣「衝浪日」、126公里北海岸自行車道「自行車日」及二重疏洪道微風運河「划船日」；但年輕朋友喜歡到金山中角沙珠灣衝浪，標示不清、場地沒整理且交通也不方便，如訂定衝浪日賽事，將能帶動地方的發展，另二重疏洪道設有微風與陽光運河，水域又寬又直，水態靜止，可舉辦划船日、風帆日或鳥人、划浴缸比賽。