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基士德瞄準環保設備及技術服務商機 今起競拍 9/2

鉅亨網2018/09/03 13:06
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水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY(6641-TW)，將採競價拍賣進行股票上市前公開承銷，競拍投標期間自今 (3) 日起至 9 月 5 日止，最低拍賣底標為每股 62.5 元，預計 9 月 21 日上市掛牌，上市案由永豐金證券主辦。

基士德從事環保相關水處理設備水泵、風機及攪拌機等全系列設備研發、製造與銷售，在中國深耕超過 20 年並針對污水處理市場提供專業諮詢及技術服務，提供的環保設備與技術服務已廣泛應用於城市污水、工業污水、農村污水處理等眾多領域。

基士德在中國市場專注水處理產業，不只單獨銷售設備給客戶，並提供客戶結合技術方案設計、全產品線設備一次購足、專業定製的客製化服務及日常的設備運營維護等全方位服務，已在市者與客戶間樹立中高端品牌的地位。

基士德的高附加價值服務，也反應產品售價及毛利率，近年公司毛利率穩定維持在 39% 左右，為極少數在中國污水處理市場佔有一席之地的台商。

基士德 2016 年營收為 12.91 億元，2017 年提升至 16.23 億元，今年上半年則達到 9.07 億元，毛利率分別為 38.9%、39.2%、39.6%，毛利率也呈逐年提升，2016 年每股純益為為 2.52 元，2017 年為 4.81 元，今年上半年每股純益為 3.04 元。

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