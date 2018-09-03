華為奪全球智慧手機亞軍 研調憂恐有新瓶頸

Gartner 研究總監 Anshul Gupta 指出，今第 2 季華為智慧型手機銷售年增 38.6%，主因華為持續推出創新功能，且擴大產品組合迎合更多的消費者族群；另外，投資榮耀 (Honor) 系列裝置的通路、品牌打造和定位，也有助推動銷售數字，華為榮耀系列智慧型手機出貨到全球 70 個市場，逐漸成為成長的主要動力。

華為智慧手機成長快速，根據多家研調機構統計，今年第 2 季已擠下蘋果，為全球第二大手機品牌，第 3 季也可望蟬聯亞軍，不過，國際研究暨顧問機構 Gartner 研究總監呂俊寬認為，華為其實正面臨新瓶頸，必須找出一條屬於自己的道路，才能維持市場地位，避免榮景曇花一現。

呂俊寬指出，儘管華為第 2 季表現亮眼，銷售量成功超越蘋果，但其實正面臨新的瓶頸；智慧型手機龍頭三星推出從入門款到旗艦款多種多樣的選擇供挑選，成功滿足不同階層消費者的需求。

呂俊寬強調，蘋果的策略則是塑造品牌的精品形象，在銷售量難以提升的情況下，藉由拉高產品平均售價來增加營收；華為必須找出一條屬於自己的道路，才能維持市場地位，而不只是曇花一現。

Anshul Gupta 認為，蘋果最新一代旗艦型 iPhone 提供消費者的額外價值感有限，造成第 2 季成長趨緩，目前 iPhone X 需求已經開始減緩，相較其他新機種週期提早許多。

Anshul Gupta 強調，來自中國大陸品牌的競爭越來越激烈，加上消費者對手機價值的期望更高，都為蘋果帶來極大的壓力，頂級 iPhone 必須提供更高價值感才能帶動蘋果業績成長。

呂俊寬進一步說明，近年來已較少看到智慧型手機有令人眼睛為之一亮的革命性突破，即使未來可望逐步導入 5G 和 AI，但也僅止於現有功能進行優化，短期內並不會出現顛覆性的改變，因此各家手機廠商必須積極尋求產品差異化的方法，才能在競爭激烈的智慧型手機市場脫穎而出。