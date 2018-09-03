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中央社

發展智慧老人醫院 成大與廣達簽備忘錄

中央社2018/09/03 13:05
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南3日電）成大醫學中心將興建全國第一座老人醫院，成功大學校方今天與廣達電腦公司簽署高齡智慧醫療合作備忘錄。廣達電腦董事長林百里說，人工智慧配合標竿型醫院，可做到更精準醫療。

成功大學選在前身為陸軍804醫院的台灣文學系館舉行簽約儀式，校長蘇慧貞在簽約前帶著林百里參訪，介紹這處歷史建築的特色及目前使用狀況。

蘇慧貞表示，成大醫學中心將興建全國第一座老人醫院，成大校方其他許多科系也投入研發資源，現在又與廣達電腦合作，將會以不同的態度與使命，一起用智慧科技來達成提高醫療服務品質的目標，也能符合社會期待。

林百里致詞時說，高齡社會來臨的情況下，老人醫院會是未來的標竿醫院。當初知道成大有興建老人醫院計畫後，就一直有參與的想法。以人工智慧與服務來打造智慧型醫院，將可協助做到更精準的醫療，也應該會做出很多好事。

成大醫院副院長沈孟儒表示，智慧科技導入老人醫院的目的之一，是協助醫療人員提高醫療照護品質；另一重點是打造無牆化醫院，結合社區藥師、社區醫師、公衛護士等，建構科技化社區健康照護網，將醫院為基礎的照護，延伸到社區。

成大指出，與廣達電腦簽約合作後，除了提供優質醫療臨床試驗場域，還將在醫療研究上提供協助，幫助廣達相關技術與產品最佳化。成大醫療在智慧科技的注入下，將轉為以病人為中心的照護模式，雙方合作互惠，可造福更多病患及家屬。（編輯：張芷瑄）1070903

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