台灣景氣成長漸趨緩 製造業PMI創逾1年半最慢擴張

從六大產業 PMI 來看，四大產業呈現擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業 (61.5%)、食品暨紡織產業 (57.2%)、電力暨機械設備產業 (51.3%) 和化學暨生技醫療產業 (51.0%)。基礎原物料產業 (44.9%) 與交通工具產業 (45.2%) 則回報緊縮。

中華經濟研究院今 (3) 日公布台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 微跌 0.1 個百分點至 56.0%，創 2017 年 2 月以來最慢擴張速度，顯示國內景氣成長趨緩且走疲，中經院院長吳中書指出，雖台灣經濟仍處在擴張階段，但已見趨緩，主要是因美中貿易戰影響，使廠商看法趨於保守，後市要觀察是否成為長期趨勢。

圖：中經院提供。

而 PMI 各細項中，全體製造業經季調後的新增訂單和生產數量指數，皆呈現擴張速度趨緩走勢，分別續跌 0.4 和 0.1 個百分點至 56.3%、58.7%。

人力僱用數量指數已連續 28 個月擴張，且指數回升 2.1 個百分點至 54.7%。

而全體製造業已連續 29 個月回報供應商交貨時間上升，惟指數續跌 2.5 個百分點來到 54.7%，創 2016 年 11 月以來最慢上升速度；客戶存貨指數中斷連續 2 個月的過低 (低於 50.0%)，指數微升 0.7 個百分點至 50.4%。

至於原物料價格指數，已連續 14 個月維持在 60.0% 以上的上升速度，惟本月指數續跌 3.0 個百分點至 65.6%。

未來景氣指標也不樂觀 製造業「未來六個月的景氣狀況指數」 創逾 1 年半來最慢擴張速度

另一方面，全體製造業的「未來六個月的景氣狀況指數」雖連續 30 個月呈現擴張，惟指數續跌 1.4 個百分點至 54.1%，是 2016 年 12 月以來最慢擴張速度。

若觀察非製造業經理人指數 (NMI)，已連續 18 個月擴張，惟本月指數回跌 4.4 個百分點來到 52.6%。四項組成指標中，商業活動 (生產)、新增訂單和人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間為上升 (高於 50.0%)。

八大產業 NMI 中，六大產業呈現擴張，依擴張速度排序為資訊暨通訊傳播業 (65.0%)、住宿餐飲業 (55.0%)、教育暨專業科學業 (54.8%)、批發業 (54.6%)、運輸倉儲業 (53.5%) 與金融保險業 (53.1%)；不過，零售業回報緊縮 (47.0%)、營造暨不動產業則呈現持平 (50.0%)。

而全體非製造業「未來六個月景氣狀況指數」已連 2 月呈現緊縮，且指數續跌 2.8 個百分點至 44.0%，創 2016 年 12 月以來最快緊縮速度。

八大產業中，四大產業回報未來六個月景氣狀況呈現緊縮，依序為營造暨不動產業 (39.4%)、住宿餐飲業 (43.3%)、金融保險業 (43.4%) 與批發業 (43.6%)。