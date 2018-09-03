NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈百萬廣告打柯P　王威中：太噁心了花蓮規模4.3地震　最大震度5級超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
鉅亨網

台灣景氣成長漸趨緩 製造業PMI創逾1年半最慢擴張

鉅亨網2018/09/03 13:18
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

中華經濟研究院今 (3) 日公布台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 微跌 0.1 個百分點至 56.0%，創 2017 年 2 月以來最慢擴張速度，顯示國內景氣成長趨緩且走疲，中經院院長吳中書指出，雖台灣經濟仍處在擴張階段，但已見趨緩，主要是因美中貿易戰影響，使廠商看法趨於保守，後市要觀察是否成為長期趨勢。

從六大產業 PMI 來看，四大產業呈現擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業 (61.5%)、食品暨紡織產業 (57.2%)、電力暨機械設備產業 (51.3%) 和化學暨生技醫療產業 (51.0%)。基礎原物料產業 (44.9%) 與交通工具產業 (45.2%) 則回報緊縮。

圖：中經院提供。
圖：中經院提供。

而 PMI 各細項中，全體製造業經季調後的新增訂單和生產數量指數，皆呈現擴張速度趨緩走勢，分別續跌 0.4 和 0.1 個百分點至 56.3%、58.7%。

人力僱用數量指數已連續 28 個月擴張，且指數回升 2.1 個百分點至 54.7%。

而全體製造業已連續 29 個月回報供應商交貨時間上升，惟指數續跌 2.5 個百分點來到 54.7%，創 2016 年 11 月以來最慢上升速度；客戶存貨指數中斷連續 2 個月的過低 (低於 50.0%)，指數微升 0.7 個百分點至 50.4%。

至於原物料價格指數，已連續 14 個月維持在 60.0% 以上的上升速度，惟本月指數續跌 3.0 個百分點至 65.6%。

未來景氣指標也不樂觀 製造業「未來六個月的景氣狀況指數」 創逾 1 年半來最慢擴張速度

另一方面，全體製造業的「未來六個月的景氣狀況指數」雖連續 30 個月呈現擴張，惟指數續跌 1.4 個百分點至 54.1%，是 2016 年 12 月以來最慢擴張速度。

若觀察非製造業經理人指數 (NMI)，已連續 18 個月擴張，惟本月指數回跌 4.4 個百分點來到 52.6%。四項組成指標中，商業活動 (生產)、新增訂單和人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間為上升 (高於 50.0%)。

八大產業 NMI 中，六大產業呈現擴張，依擴張速度排序為資訊暨通訊傳播業 (65.0%)、住宿餐飲業 (55.0%)、教育暨專業科學業 (54.8%)、批發業 (54.6%)、運輸倉儲業 (53.5%) 與金融保險業 (53.1%)；不過，零售業回報緊縮 (47.0%)、營造暨不動產業則呈現持平 (50.0%)。

而全體非製造業「未來六個月景氣狀況指數」已連 2 月呈現緊縮，且指數續跌 2.8 個百分點至 44.0%，創 2016 年 12 月以來最快緊縮速度。

八大產業中，四大產業回報未來六個月景氣狀況呈現緊縮，依序為營造暨不動產業 (39.4%)、住宿餐飲業 (43.3%)、金融保險業 (43.4%) 與批發業 (43.6%)。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字製造業pmi台灣pmi製造業景氣景氣指標nmi指標headline
國碩氣勢如虹股價再奔漲停 ...解決五缺 沈榮津：將活化及...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan