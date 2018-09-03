93軍人節 文總匠人魂影片揭密降落傘製程

文總的「匠人魂」系列影片尋訪全台各地的在地職人，呈現技藝之美與專業精神，第12集「完美落地」，以傘具製配所一等士官長丁淯仁為主角，擁有製作降落傘18年經驗的他，與傘製所十多位資深雇員各司其職，每天逐幅逐條檢查著降落傘的生產品質，確認每張傘都能在高空確實展開，保護每位傘兵完美落地。

其中，要在傘面尺寸與受壓能力間精確掌握數值，不僅是18年的專業經驗累積，更是守護同袍生命安全的濃厚情感展現，丁淯仁說：「每個傘兵的生命，就是掌握在我們各製程的手上。」因此無論是將進口的尼龍傘布進場檢驗，進而到裁片、小縫車製、總行縫製、總縫縫製、頂底車製、標記蓋印，每一部細節，都需經嚴格測試，每一項製程，也都飽含細緻而考究的用心。

文總表示，在93軍人節推出這支影片，是向那些扮演著「守門人」、默默守護第一線傘兵軍官生命的「製傘匠人」致上最高的敬意與謝意，文總也特別感謝國防部政治作戰局、國防部軍備局生產製造中心第209廠協助拍攝。

此外，文總也將於9月4日起在文總城南空間NO.1推出以阿兵哥角度來觀看與記錄的攝影展「阿兵哥-軍旅記憶」，由資深攝影家張照堂擔任策展人，展出田裕華、杭大鵬、張良一的作品。內容是他們在不同單位服兵役時所留下的義務役阿兵哥們的生活影像，展現出1990年代，台灣的國軍形象與當年的部隊生態。（編輯：陳俊碩）1070903