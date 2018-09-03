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鬼門關前走一遭　原本菸不離手的新聞記者從此戒菸

記者陳美嘉／高雄報導2018/09/03 13:59
▲董姓記者（右）手術出院後回診，主治醫師謝炯昭（左）檢查復原良好。（圖／高醫提供）
▲董姓記者（右）手術出院後回診，主治醫師謝炯昭（左）檢查復原良好。（圖／高醫提供）

高壓的新聞工作者，為了新聞都是分秒必爭，在一家通訊社擔任攝影記者的董男，現年46歲，8月初在採訪途中，突發致死率極高的A型主動脈剝離，緊急送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院急救，歷經18小時的手術，幸運地撿回一條命。經過此一生死難關，更體認到健康的重要，原本菸不離手的董男，從此戒菸，更奉勸有抽菸的人，趕快戒菸。

董姓記者回憶說，8月6日上午奔往屏東拍攝瞬間出現的冰雹，下午2、3點返回高雄後，就突感胸悶、冒冷汗、呼吸不過來，經送往高雄市立大同醫院急診，因病情嚴重再後送高醫。印象中只聽到救護車的聲音，再醒來時，人就已經在高醫，事後才知道自己歷經一場生死交關。

事發那天深夜，高醫心臟外科主任謝炯昭趕往醫院，為董姓記者進行高難度的A型主動脈剝離手術，手術時間長達18小時。術前一度評估不樂觀，須預防術中大出血、術後感染及可能陷入植物人狀態。

高醫心臟外科主任謝炯昭表示，A型主動脈剝離是一種致死率極高的心血管疾病，起因於主動脈血管壁最內層破裂後，一路裂到中間，只剩最外面薄薄一層，可能會造成身體各處血液供應不足，形成重要器官或腦部缺血現象，若未及時開刀治療，死亡率極高。抽菸、高血壓及血管硬化等都是誘發疾病的危險因子。此病多發生在中、老年人，近年來因抽菸因素，有年輕化的趨勢，也有二、三十歲的病例。術後仍須繼續治療致病因子，以降低再發風險。


▲董姓記者（中）喜獲重生，其父（右）向醫師謝炯昭握手致謝。（圖／高醫提供）

董記者的父親及弟弟也都是攝影記者，八十多歲的父親是退休的攝影記者前輩，手術當時一度很擔心白髮人送黑髮人，想到孫子才一歲多，心裡就痛。

術後董姓記者復原良好，半個月就已行動自如。原本菸不離手，自認年輕勇健的董姓記者，歷經這場生死關後，體認到只有身體健康的重要，他不但從此戒菸、定期量血壓，並遵從醫囑按時服藥外，更奉勸大家，有抽菸的，趕快戒菸，身體要好好保養。

 

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！※

關鍵字高醫抽菸主動脈剝離心臟外科
住家周圍共打掃　上傳照片有好禮

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