解決五缺 沈榮津：將活化及新增產業園區近550公頃

為延續並擴大中央與各地方政府跨域合作，且對外說明開發在地型產業園區成果，經濟部今日舉辦前瞻領航 ‧ 在地飛揚－開發在地型產業園區計畫前瞻論壇，沈榮津指出，產業界最需要幫忙解決缺水、缺電、缺土地、缺人才缺工的五缺問題，其中，土地是最根本，有土地後才能進行投資計畫的落實。

經濟部因應產業投資需求，積極解決五缺的「缺地」問題，並協助地方政府開發在地型產業園區，部長沈榮津今 (3) 日指出，透過前瞻基礎建設計畫，對產業界最有感的就是強化工業區公共設施不足部分、提供平價的土地，土地活化後就會帶動投資及就業機會，至目前已活化及新增土地約近 550 公頃。

他表示，土地部分，在行政院支持前瞻基礎建設計畫下，解決缺地問題在短時間最有感的是，把過去開發的工業區在公共設施強化，就可以把過去沒法使用，閒置的 146 公頃土地活化，馬上讓產業界有感。

沈榮津指出，除強化公共設施不足部分外，在開發在地型產業園區部分，則是希望透過計畫來支持，中央補助費用降低開發成本，讓企業界有感，是屬於平價的產業園區；經過努力新增取得 396 公頃土地，加上活化 146 公頃土地，合計近 550 公頃土地，對企業界投資找不到土地將有相當的幫助。

他強調，過去地方政府推動工業區公共設施強化，活化起來之後就會帶動新的投資，同時也帶動就業機會，目前已核定補助 115 案，活化面積 146 公頃，新增 396 公頃。

經濟部指出，依據行政院核定的「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－開發在地型產業園區」，以補助地方政府及提供專業諮詢的方式，協助地方政府強化地方工業區公共設施及在地產業園區規劃設置，落實國土計畫的產業用地政策，目標是帶動地方就業與產業在地扎根，促進城鄉永續發展。

經濟部表示，主計畫從公告推動以來，各地方政府充分響應支持，截至目前已辦竣四階段評選審查，核定補助案件共 115 案，預期藉由「強化地方工業區公共設施補助方案」及「設置平價產業園區補助方案」，可提升北中南逾 88 處既有工業區公共設施服務水準、活化 146 公頃閒置產業用地，協助地方政府規劃新設產業園區提供 396 公頃用地，紓解產業所需用地問題。

經濟部今日舉辦前瞻領航 ‧ 在地飛揚－開發在地型產業園區計畫前瞻論壇，邀請內政部等中央部會、提案獲補助 17 個地方政府機關首長、企業團體及學界代表與會。