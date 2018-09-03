宜蘭海灘傳意外 縣府擬訂沙灘車管理規範

（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）宜蘭南澳海灘及內埤海灘昨天接連傳出3起溺水意外。宜蘭縣政府今天表示，這些意外並非沒有法令可管，縣府將與林務局等單位共同研商訂定沙灘車管理注意事項，保障遊客安全。

南澳海灘及內埤海灘的沙灘近年來成為新興海岸活動地點，有業者看好商機，在當地從事沙灘車租賃行業，但也引發相關安全管理問題。

宜蘭縣政府工商旅遊處副處長池騰聯今天告訴中央社記者，昨天南澳傳出沙灘車落海意外後，經過初步追查，其中有兩家沙灘車租賃業者沒有完成商業登記。

池騰聯說，沙灘車相關管理法令規範，散落在各法令內，觀光局已經將這些規範集中列在國家風景區沙灘車相關活動注意事項中，告知業者並提醒遊客，所以沙灘車活動並非沒有法令可管，只是這次意外發生在南澳海灘及內埤海灘，並不在國家風景區內。