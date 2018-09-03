NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈百萬廣告打柯P　王威中：太噁心了花蓮規模4.3地震　最大震度5級超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
中央社

一胎化拖累 世紀中葉中國成長恐輸美國

中央社2018/09/03 13:26
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社紐約2日綜合外電報導）彭博一篇評論指出，雖然中國的經濟規模能在2030年超越美國，但因一胎化造成人口嚴重老化，到本世紀中葉，中國每年GDP成長可能會掉到1.8%，略低於美國的2%。

彭博專欄編輯莫斯（Daniel Moss）撰文指出，經濟合作暨發展組織（OECD）一份論文勾勒出到2060年時世界經濟景況的草圖，認為中國在全球產出的占比到2030年代時會達高峰，之後開始下滑；印度會持續上升，印尼的經濟規模也會趕上。

預測美國經濟成長會超過中國並非是什麼經濟奇蹟，不過是反映中國自身準備面臨殘酷的人口減少。中國的經濟規模超越美國不久後，隨著社會嚴重高齡，過去一胎化政策的惡果會併發，阻礙中國的成長，雖然美國也會面臨人口問題挑戰，但不像中國這般嚴峻。

OECD的論文預測，到2030與2060年之間，美國國內生產毛額（GDP）會維持每年略低於2%的成長，與過去10年的差別不大，但屆時中國GDP每年平均擴張1.8%，與最近數十年平均每年都在雙位數上下成長的情況迥然不同。

莫斯表示，中國的經濟會在大約2030年左右超越美國，成為世界最大經濟體，這樣的論點耳熟能詳，但中國超越美國之後的景況卻鮮有人觸及。由吉勒梅特（Yvan Guillemette）與特納（David Turner）所撰的這份OECD論文，最重要的功用在於讓世人開始思考明天過後會有哪些情況。

OECD論文的主要論點仍為亞洲正處於上升趨勢的當代主流說法，指出「新興市場在世界經濟中日益重要，特別是中國、印度及印尼，將使世界經濟活動的重心繼續從北美轉向亞洲」。

不過莫斯認為，美國也不至於日薄西山，因為世人仍生活在一個美元獨強、唯美國聯準會馬首是瞻的單極金融世界。OECD論文對2060年的預測未必是指世界會出現美中印及印尼四巨頭，但屆時超級強權會有越來越多的超大企業，主宰全球經濟。（譯者：陳亦偉/核稿：陳昱婷）1070903

93軍人節 文總匠人魂影片...雙橡園國慶展台木藝之美 總...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan