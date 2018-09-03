雙橡園國慶展台木藝之美 總統桌模型鉋刀現身

鉋刀過去是成就建築的重要工具之一，此次特展由北科大木藝中心主任陳殿禮的研究團隊策劃，展品包括以總統蔡英文於總統府內處理國事的辦公桌等比例製作的縮小模型，另外還有人間國寶詹益農親手打造的鉋刀，在雙橡園10月10日國慶酒宴現場，以鉋刀刨製古早味花生捲冰淇淋，讓嘉賓體驗鉋刀與生活的關係。

台北科技大學今天發布新聞稿表示，木藝培育暨設計研發中心致力推廣台灣木藝，將傳統鉋刀工藝呈現給大眾，10月9日至11日將前進美國華府，在台灣外交的指標場館雙橡園舉辦「幸福共好．福鉋台灣」展，讓世界看見台灣。

（中央社記者許秩維台北3日電）北科大木藝中心「福鉋」特展將於10月前進華府雙橡園，展出總統桌模型和人間國寶詹益農打造的鉋刀，10月10日國慶酒宴現場更將用鉋刀來刨製台灣傳統小吃花生捲冰淇淋。

北科大表示，特展還將呈現各項木藝創作，例如由鉋刀削出的木鉋花，透過創新藝術手法成為6幅藝術創作，並結合創新的擴增實境（AR）互動科技，北科大木藝中心還肩負領頭羊角色，帶領有情門家具、有禮設計、木匠兄妹、木趣、青木工坊、悅聲等6家重要木藝品牌一起參與，讓國際認識台灣精湛的木藝文創。

北科大校長王錫福表示，學校從1912年創校之初就有木工科，是國內木藝教育最早的學府，此回在美國的展出，不僅是台灣木藝的第一次，也是華府雙橡園的第一次，希望讓在地的傳統工藝，結合藝術、科技、文創，並呈現在國際面前。（編輯：張芷瑄）1070903