加入競辦成柯P分身？「學姊」：我還是我

台北市長柯文哲競選團隊再添生力軍！前市長辦公室發言人林昆鋒、人氣幕僚「學姊」黃瀞瑩今（3）日正式加入競選辦公室，未來將擔任競選辦公室發言人林昆鋒表示，選舉不用這麼肅殺，目前給了自己一個期許，一起與年輕的夥伴把該做的事情做好、把困難事情完成。

提到未來工作內容，林昆鋒表示，主要帶領發言人團隊，負責辦公室對外回應，並與新聞輿情組配合，會是走向快速打擊部隊的節奏。同時，他也期望可以在辦公室扮演潤滑劑，連接器的角色，協助團隊內協調。黃瀞瑩也表示，未來將會持續負責社群工作，同時協助新聞輿情的工作。

媒體問到，先前曾幫時代力量議員參選人黃郁芬站台，黃瀞瑩指出，自己與黃郁芬是好朋友，彼此政治理念相近，她在聊天中也發現兩人對未來台灣政治想像很像，力挺自己朋友沒有錯。



▲人氣幕僚「學姊」黃瀞瑩3日正式加入柯文哲競選辦公室。（圖／柯辦提供 , 2018.9.3）

黃瀞瑩強調，自己是以個人朋友身份來力挺黃郁芬，有無可能替其他政黨或候選人站台則都還在規畫中。

至於未來是否成為柯文哲的分身幫他跑行程？黃瀞瑩表示，「我還是我，柯市長還是柯市長」，自己與柯文哲的理念相近，對於柯文哲所說過的話也感到認同，只是把柯文哲的理念帶出去分享給別人。她並寫下「務實＆對話」，期許柯文哲若連任，未來四年可以繼續做到這兩個堅持。



▲前市長辦公室發言人林昆鋒、人氣幕僚「學姊」黃瀞瑩3日正式加入柯文哲競選辦公室。（圖／柯辦提供 , 2018.9.3）