NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈百萬廣告打柯P　王威中：太噁心了花蓮規模4.3地震　最大震度5級超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
政治

加入競辦成柯P分身？「學姊」：我還是我

記者邱明玉 / 台北報導2018/09/03 13:49
▲前市長辦公室發言人林昆鋒、人氣幕僚「學姊」黃瀞瑩3日正式加入柯文哲競選辦公室。（圖／柯辦提供 , 2018.9.3）
▲前市長辦公室發言人林昆鋒、人氣幕僚「學姊」黃瀞瑩3日正式加入柯文哲競選辦公室。（圖／柯辦提供 , 2018.9.3）

台北市長柯文哲競選團隊再添生力軍！前市長辦公室發言人林昆鋒、人氣幕僚「學姊」黃瀞瑩今（3）日正式加入競選辦公室，未來將擔任競選辦公室發言人林昆鋒表示，選舉不用這麼肅殺，目前給了自己一個期許，一起與年輕的夥伴把該做的事情做好、把困難事情完成。


▲前市長辦公室發言人林昆鋒3日正式加入柯文哲競選辦公室。（圖／柯辦提供 , 2018.9.3）

提到未來工作內容，林昆鋒表示，主要帶領發言人團隊，負責辦公室對外回應，並與新聞輿情組配合，會是走向快速打擊部隊的節奏。同時，他也期望可以在辦公室扮演潤滑劑，連接器的角色，協助團隊內協調。黃瀞瑩也表示，未來將會持續負責社群工作，同時協助新聞輿情的工作。

媒體問到，先前曾幫時代力量議員參選人黃郁芬站台，黃瀞瑩指出，自己與黃郁芬是好朋友，彼此政治理念相近，她在聊天中也發現兩人對未來台灣政治想像很像，力挺自己朋友沒有錯。


▲人氣幕僚「學姊」黃瀞瑩3日正式加入柯文哲競選辦公室。（圖／柯辦提供 , 2018.9.3）

黃瀞瑩強調，自己是以個人朋友身份來力挺黃郁芬，有無可能替其他政黨或候選人站台則都還在規畫中。

至於未來是否成為柯文哲的分身幫他跑行程？黃瀞瑩表示，「我還是我，柯市長還是柯市長」，自己與柯文哲的理念相近，對於柯文哲所說過的話也感到認同，只是把柯文哲的理念帶出去分享給別人。她並寫下「務實＆對話」，期許柯文哲若連任，未來四年可以繼續做到這兩個堅持。


▲前市長辦公室發言人林昆鋒、人氣幕僚「學姊」黃瀞瑩3日正式加入柯文哲競選辦公室。（圖／柯辦提供 , 2018.9.3）

關鍵字柯文哲林昆鋒黃瀞瑩黃郁芬台北市長
洪慈庸條款上路　軍方飛官恐大退潮蔡賴同台為姚造勢　丁：喚不回人心

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan