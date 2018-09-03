新竹市老人免費健檢 開放電話預約

林智堅指出，老人免費健康檢查讓長輩有機會了解自己的身體健康，今年提供8237個名額，期盼能透過健檢把關，讓長輩們都能「呷百二」。

新竹市長林智堅受訪表示，新竹市65歲以上的長輩有5萬2102名，占全市人口約11.75%，為了給長者更好照顧，近年推動各項老人福利工作，其中包括致贈重陽敬老禮金，也舉辦鑽石婚活動，表揚結縭60年的佳偶，也透過長青運動會讓長輩有機會走到戶外。

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）新竹市政府與9家醫療院所合作，推出65歲以上長者免費健康檢查服務，共計有8237名額，今天起開放電話預約，希望讓長輩們透過健康檢查掌握身體狀況，寶貝自己的身體。

69歲莊爺爺受訪分享，每年重陽節前夕，都會接到市府的賀卡，也就知道自己該去醫院做健康檢查，到醫院做健檢，有志工引導服務，健檢完畢後還有免費餐盒可享用。

莊爺爺說，透過健康檢查可以讓長輩有機會瞭解自己的身體狀況，透過初級檢查再由醫師解說，可追蹤病情及早治療或轉診就醫，為自己的身體健康把關，直呼「住在新竹市真幸福」。

新竹市政府社會處長李季縈表示，凡設籍於新竹市，年滿65歲以上老人（42年12月31日前出生）即可參加免費健康檢查，時間為9月17日至10月31日止，於9月3日至14日辦理健檢電話預約。

李季縈說，這次免費健康檢查項目有糞便常規檢查、胸部X光攝影、心電圖、肝癌篩檢、大腸癌篩檢、尿酸檢查、量腰圍及失智症早期篩檢等8大項，並可結合成人健檢成為整體性的保健服務。

李季縈指出，參加健檢的長輩須攜帶身分證、印章及健保卡等文件，前往預約的醫療院所受檢，合作院所包括台大醫院新竹分院、國軍新竹地區醫院、南門綜合醫院、新中興醫院、新生醫院、和平醫院、新竹國泰綜合醫院、馬偕紀念醫院新竹分院及安慎診所等9個醫療院所。（編輯：方沛清）1070903