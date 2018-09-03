影／莊凱勛超限制級演出　無尺度性侵女學生

線上影音平台與雄影合作線上影展，自3日起推出包含「高雄拍」、「高雄影像」、「國際短片競賽得獎精選」、「歷屆高雄電影節影片專區」和「愛恨家族」主題專區，其中莊凱勛和王陽明不同於以往的演出，令觀眾注目。

莊凱勛主演的《ㄏ》，超限制級演出在片中幾乎無尺度的性侵女學生，特別入選坎城影展「導演雙周」展映，並與入圍今年金鐘獎迷你劇集女主角鍾瑶有精彩的對手戲；王陽明在短片《復仇》中為愛復仇，血刃兇手相當殘忍；李千娜和李鴻其在《愛在世界末日》，則有場為愛奮不顧身的激吻戲；《賽德克‧巴萊》副導黃駿傑的《七歲那年的初次見面》，更邀請歌手管罄演出單親媽媽等。