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娛樂

影／莊凱勛超限制級演出　無尺度性侵女學生

記者翁新涵╱台北報導2018/09/03 13:46
▲莊凱勛《午休時間》+王陽明《復仇》預告。（影片／friDay影音，2018.09.03）

線上影音平台與雄影合作線上影展，自3日起推出包含「高雄拍」、「高雄影像」、「國際短片競賽得獎精選」、「歷屆高雄電影節影片專區」和「愛恨家族」主題專區，其中莊凱勛和王陽明不同於以往的演出，令觀眾注目。

莊凱勛主演的《ㄏ》，超限制級演出在片中幾乎無尺度的性侵女學生，特別入選坎城影展「導演雙周」展映，並與入圍今年金鐘獎迷你劇集女主角鍾瑶有精彩的對手戲；王陽明在短片《復仇》中為愛復仇，血刃兇手相當殘忍；李千娜和李鴻其在《愛在世界末日》，則有場為愛奮不顧身的激吻戲；《賽德克‧巴萊》副導黃駿傑的《七歲那年的初次見面》，更邀請歌手管罄演出單親媽媽等。


▲李千娜（左）和李鴻其在《愛在世界末日》，有場為愛奮不顧身的愛情對手戲。（圖／friDay影音，2018.09.03）

另外在這次線上影展中，還可以看到「國際短片競賽得獎精選」影片，如：《停車場戀習曲》、《沒有風車的小鎮》《荒漠電力公司》、《變狐記》、《混沌之子》、《禮物》等，以及觀眾關心的「歷屆高雄電影節影片專區」也有眾多得獎大片可觀賞，包含：《爸爸的便當是世界第一》、《五星級明日餐廳》、《她不知道那些鳥的名字》、《衝組》、《順雲》、《翻滾吧！男人》、《百合心》、《父仇者》、《德布西森林》、《紅的告別式》、《築地市場：和食之心》、《心靈時鐘》，讓觀眾有許多選擇。

關鍵字莊凱勛王陽明
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