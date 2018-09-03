中國居住證 逾千港人已申請

（中央社記者張謙香港3日電）香港政務司司長張建宗今天說，據了解，至今已有千餘名港人申請了中國大陸的居住證。

張建宗接受媒體訪問時，作了以上表示。

大陸方面自本月1日起接受香港、澳門和台灣居民申請居住證，三地居民只要在大陸停留半年以上、有穩定就業或在大陸就讀，就可以申領。

申領居住證後，依法享有勞動就業、社會保險、使用住房公積金等權利，也可以辦理機動車登記、到銀行辦理保險、證券及期貨等金融服務。

香港行政長官林鄭月娥日前說，目前在大陸常住的港人有52萬人，在大陸讀書的港生也有1萬5000人，新措施對他們很有用。