中國居住證 逾千港人已申請

（中央社記者張謙香港3日電）香港政務司司長張建宗今天說，據了解，至今已有千餘名港人申請了中國大陸的居住證。
張建宗接受媒體訪問時，作了以上表示。
大陸方面自本月1日起接受香港、澳門和台灣居民申請居住證，三地居民只要在大陸停留半年以上、有穩定就業或在大陸就讀，就可以申領。
申領居住證後，依法享有勞動就業、社會保險、使用住房公積金等權利，也可以辦理機動車登記、到銀行辦理保險、證券及期貨等金融服務。
香港行政長官林鄭月娥日前說，目前在大陸常住的港人有52萬人，在大陸讀書的港生也有1萬5000人，新措施對他們很有用。
一名已申請居住證的陳姓香港居民今天接受中央社記者訪問時說，申請過程很簡單，而且要求不嚴格，比如在大陸停留時間上，他出示房屋租約即可。
他說，房屋租約並非嚴格的法律文件，可以找朋友幫助。
對於為何申請大陸居住證，他說，他在港工作，在深圳居住，目前都是持大陸方面發給港人的回鄉證往返兩地，但回鄉證只能作過境之用，在生活上未能與大陸各種服務「鏈接」。
他說，居住證等同大陸二代身分證，無論在購買高鐵和飛機票方面都與當地人一樣享有同等便利。
此外，他今後也可以申請銀行帳戶和手機號碼，再以此進入大陸的手機支付平台，以後出行方便。
他說，21日之後就可拿到居住證。（編輯：周慧盈）1070903