諾華執行長：美國藥價下滑 歐洲可成長

Reinhardt 提到，「我們共 68 家工廠中有許多沒有得到充分利用。我們正試圖在全球範圍內實現優化，及更簡單而有效地運營，這包括集中服務」。

諾華公司正在採取措施，期待在不超過 5 年的時間內將營業利潤率從 32% 提高到 35%，並密切關注美國的發展情況。

瑞士製藥公司諾華 Novartis (NVS-US) 董事長 Joerg Reinhardt 接受採訪時表示，預計美國藥價將進一步下跌的情況下，希望通過提高生產和其他工藝的效率來提高經營利潤。

對於醫藥業界的展望，Reinhardt 認為在中期內，美國的定價體係將會發生變化，這將影響整個製藥行業。

諾華去年美國獲利減少了 1% 至 2%。這是因為製藥公司必須允許大型買家擁有折扣，以在美國銷售他們的藥品。

他提到，雖然歐洲的藥品價格略有上漲，但美國的藥品價格一年來一直在下降。

總部位於瑞士的諾華製造一系列製藥和消費者保健產品。其最暢銷的藥物系列包括多發性硬化症 (multiple sclerosis) 藥物 Gilenya 和 Cosentyx。