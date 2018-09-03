〈每日外資外匯觀點〉美元月底前恐遭強勁賣壓、三菱東

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 表示，上周五在貿易戰言論升級下。投資人尋求避險，具避險概念的美元、日圓、瑞郎均有表現，並將在未來幾個交易日延續走勢。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 分析師 Andrew Grantham 指出， 美國經濟表現領先日本和英國，未來差距將進一步拉大，雖有利美元走勢，但新新興市場貨幣波動冷卻，且不致引發主要貨幣大幅波動下，預期美元兌大多數主要貨幣仍將走弱。

德國商業銀行表示，歐洲央行升息時程可能早於預期，而美國聯準會能否維持升息速度存疑，央行貨幣政策趨同將使得美元的前景不再如以往樂觀。