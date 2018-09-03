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〈每日外資外匯觀點〉美元月底前恐遭強勁賣壓、三菱東

鉅亨網2018/09/03 13:51
鉅亨網 / NOWnews
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外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 表示，上周五在貿易戰言論升級下。投資人尋求避險，具避險概念的美元、日圓、瑞郎均有表現，並將在未來幾個交易日延續走勢。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 分析師 Andrew Grantham 指出， 美國經濟表現領先日本和英國，未來差距將進一步拉大，雖有利美元走勢，但新新興市場貨幣波動冷卻，且不致引發主要貨幣大幅波動下，預期美元兌大多數主要貨幣仍將走弱。

德國商業銀行表示，歐洲央行升息時程可能早於預期，而美國聯準會能否維持升息速度存疑，央行貨幣政策趨同將使得美元的前景不再如以往樂觀。

美元月底前恐遭強勁賣壓

法國農業信貸銀行和巴克萊資本的模型均顯示，美元兌所有主要貨幣將遭到拋售。美股的優異表現意味著月底的投資組合再平衡流動，美元會遭遇強勁賣壓。

從技術上來看，美元指數 60 日均線雖依舊向上，但日線趨勢反轉還有待時日，預期 9 月美元指數將在 94 至 95.7 區間震盪，向上突破 97 的難度高。

美元指數
美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)
三菱東京日聯銀行轉向看空歐元

市場對歐美貿易衝突及義大利債務問題的擔憂再度升高，歐元兌美元上周五創下兩週以來最大單日跌幅，三菱東京日聯銀行 (MUFG) 對歐元兌美元轉而看空，預期可能再次回測 1.15。

該行並指出，義大利和德國公債的利差再度擴大，目前已接近五月觸及的 290 高點，加上美元兌土耳其里拉上周上漲超過 10%，持續的動盪，恐怕將會限制歐元的上漲空間

此外，BK Asset 外匯策略董事總經理 Kathy Lien 分析，若惠譽下調義大利評等及展望，歐元兌美元可能會觸及 1.155。

歐元兌美元
歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)
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