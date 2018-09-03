蔡英文、賴清德同台為姚文智造勢　丁守中：喚不回人心

總統蔡英文、行政院長賴清德今（3）日將與民進黨台北市長候選人姚文智，在「百工百業挺改革大會-台北場」同台造勢，國民黨台北市長候選人丁守中對此認為，只是在選舉造勢，這樣喚不回人心。

丁守中表示，台灣現在最大的問題，是經濟慘淡、社會越來越撕裂、兩岸關係越來越對立、國際越來越被邊緣化，如果民進黨中央執政不能解決這些問題，只是在選舉時造勢，「我覺得喚不回人心」。

對於台北市長柯文哲就任以來，首次到南港軍人公墓參加秋祭一事，丁守中說，這完全是選舉考量，「過去他從來沒參加的」。