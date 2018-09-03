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政治

蔡英文、賴清德同台為姚文智造勢　丁守中：喚不回人心

記者林仕祥／台北報導2018/09/03 14:02
▲國民黨台北市長候選人丁守中表示，台灣現在最大的問題，是經濟慘淡、社會越來越撕裂、兩岸關係越來越對立、國際越來越被邊緣化，如果民進黨中央執政不能解決這些問題，只是在選舉時造勢，「我覺得喚不回人心」。（圖／丁守中辦公室提供 , 2018.9.3）
▲國民黨台北市長候選人丁守中表示，台灣現在最大的問題，是經濟慘淡、社會越來越撕裂、兩岸關係越來越對立、國際越來越被邊緣化，如果民進黨中央執政不能解決這些問題，只是在選舉時造勢，「我覺得喚不回人心」。（圖／丁守中辦公室提供 , 2018.9.3）

總統蔡英文、行政院長賴清德今（3）日將與民進黨台北市長候選人姚文智，在「百工百業挺改革大會-台北場」同台造勢，國民黨台北市長候選人丁守中對此認為，只是在選舉造勢，這樣喚不回人心。

丁守中表示，台灣現在最大的問題，是經濟慘淡、社會越來越撕裂、兩岸關係越來越對立、國際越來越被邊緣化，如果民進黨中央執政不能解決這些問題，只是在選舉時造勢，「我覺得喚不回人心」。

對於台北市長柯文哲就任以來，首次到南港軍人公墓參加秋祭一事，丁守中說，這完全是選舉考量，「過去他從來沒參加的」。

丁守中說，在他這輩的政治人物中，只有他看過戰爭的凶險，了解軍人保家為國犧牲的偉大。他小時候在國軍高雄總醫院（改制前802總醫院）宿舍長大，大約小學5年級時，聽大人說外島發生海戰，路過醫院急診室，親眼看到急診室滿是躺在床上受傷哀號的阿兵哥，以及圍在幾具蓋著白被單的屍體旁，放聲痛哭的家屬。

丁守中強調，在那兩岸對峙、風雨飄搖的年代，沒有軍人的犧牲奉獻，維持台海安定，哪有後來台灣經濟奇蹟與現在的多元民主？國軍犧牲奉獻的，保衛的是中華民國，中華民國是台灣人民的最大公約數，也是台灣安定繁榮的保證；國旗具體代表國家，代表中華民國，他發起愛國旗運動，號召大家發揮創意，創造更多我愛國旗、我愛中華民國的活動，這樣慶祝九三軍人節，才有意義。
 

關鍵字丁守中賴清德蔡英文柯文哲姚文智軍人節
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