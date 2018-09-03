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娛樂

李宓自爆渣男體質　被打、騙錢養小三好受傷

記者吳維書／台北報導2018/09/03 14:06
▲李宓發片記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.09.03）
▲李宓發片記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.09.03）

藝人李宓今（3）日舉行新專輯《唇蜜》發片記者會，與她合作過夯片《台北物語》的邱志宇神祕現身，兩人自爆空窗時間長，希望早日找到好桃花。李宓受訪自爆有「渣男體質」，歷任男友不僅打她，還騙她的錢外頭養小三，她感嘆，「我喜歡的類型都壞男人啊。」目前的她開出另一半條件為基督徒，並透露會讓身旁好友先鑑定過。

談到歷任壞男友，李宓表示，「以前會打我，還小白臉靠我養，第一個就會打我，打我的時候就很害怕，然後又會下跪，送很多禮物挽回，拖了大概兩年多，我忍耐力蠻強的。」她提及只有其中一位男友，在她因堅持星途被媽媽趕出家門時，每天給她一百元，但最後也難逃男方劈腿命運，她細數渣男們劣行，「我喜歡很聰明的男生，他們通常都會騙我，交往其他女生，還有一個很瞎，找援交妹，我還看到他詢問價錢。」她感嘆，「壞男人都容易膩。」


▲李宓翹臀吸睛。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.09.03）

李宓透露這些壞男友分手後還會糾纏不休，「有些想挽回，有些還想佔便宜，之前有一個差點害我被正宮告，我根本沒有什麼想法，可能因為長得比較性感。」被問到受洗後是否禁止婚前性行為，她直言，「我一直很希望遵守禁止婚前性行為，但有些壞男生就會硬來。」至於新專輯籌備，她表示自己真的很用心，「我熱愛表演，喜歡唱歌，希望可以一直演出到死。」

關鍵字李宓唇蜜
李宓發片　翹臀豐乳超健美

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