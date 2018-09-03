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OPEC與美國8月原油產量雙升 原油價格抗漲

鉅亨網2018/09/03 14:02
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美國重啟對伊朗制裁，要求邦交國在 11 月 4 日前全面終止從伊朗進口石油，引發石油市場供應減少的擔憂。然而數據顯示，8 月美國和石油輸出國組織 (OPEC) 的原油產量皆有提升，供應緊張局勢緩解，油價在週一 (3 日) 走跌。

台灣時間 3 日上午 11 時許，10 月交割 WTI 原油期貨暫報每桶 69.59 美元，11 月交割布蘭特原油期貨暫報每桶 77.39 美元。

布蘭特原油期貨價格走勢
布蘭特原油期貨價格走勢

路透社進行調查，結果顯示，OPEC 的 7 月至 8 月間的石油產量，每日增加 22 萬桶，產量達每日 3279 萬桶。產量的提升主因為利比亞供應恢復，以及伊拉克產量攀升。

S&P Global Platts 機構 31 日指出，OPEC 消息人士透露，沙烏地阿拉伯 8 月的原油產量為每日 1042.4 萬桶，代表著產量每日增加 13.6 萬桶。但沙國的 8 月供應量為每日 1046.7 桶，超過 8 月生產量，代表著沙國在 8 月動用原油庫存量，以滿足市場需求。

同一時間，能源服務公司 Baker Hughes 週五數據顯示，美國鑽井平台上週新增兩座，總數達 862 座。

鑽井平台的增加，使美國原油產量自 2016 年年中以來，已攀升約 30%，產量達每日 1100 萬桶。

儘管原油價格下滑，期貨經紀商 OANDA 的亞太區交易主管 Stephen Innes 認為，美國對伊朗進行制裁，將使原油市場供應萎縮，因此布蘭特原油價格將被推升，目前價格走跌僅是暫時的。

Emirates NBD 銀行的商品分析師 Edward Bell 指出，伊朗的產量已顯現出下降的跡象，上個月產量每日減少 15 萬桶，因為進口伊朗石油的國家，已開始減少進口量。

許多分析師提出警告，美中貿易戰，以及美國與其他主要經濟體的貿易鬥爭，將使全球經濟增長減緩，降低對石油的需求。但 Innes 表示，現在談論經濟放緩是否會嚴重影響油價還言之過早。

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