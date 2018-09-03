蝴蝶蘭文創「活摘器官」百萬廣告打柯P　他批：太噁心了

作家伊森．葛特曼（ Ethan Gutmann ）著作《屠殺》將在台灣出版，出版社「蝴蝶蘭文創」今（ 3 ）日在媒體上刊登全版廣告，指控台北市長柯文哲在台大擔任醫師期間，曾帶病人到大陸進行器官移植，並對移植器官來自「法輪功」成員知情。不過， 4 年前柯文哲就曾對此事做出公開澄清，如今再次被拿出來檢視，引發各界議論。

隨年底選戰逼近，台北市長柯文哲過去「器官移植」事件再度被「冷飯熱炒」。民進黨台北市議員王威中今（ 3 ）日在臉書發文，批評此事「非常丟臉」，寫下：「難道我們已經不會堂堂正正的對決了嗎？丟這種早已被原作者澄清過的假新聞出來，打擊對手形象，有用嗎？看到今天 LINE 上面各群組不斷轉載這個新聞，我只覺得太噁心了。」

王威中指出，就算基本盤能回來一些，但是中間選民跑掉更多了。他說，這件事成就的是發文者個人（指吳祥輝）和他的出版社，但犧牲的卻是民進黨的形象，最後感嘆「這到底是考驗選民智商，還是考驗黨內同志的智商？」不過稍早王威中已將這則貼文刪除，原因不明。



▲民進黨台北市議員王威中稍早曾在臉書痛批「器官移植」事件舊事重提，但文章已被刪除。（圖／翻攝自王威中臉書）

臉書專頁「小聖蚊的治國日記」也貼出媒體報導對比圖，指出 4 年前該媒體還在為柯文哲發聲，如今卻接了這麼一個廣告來打擊柯文哲，酸「下次接這種業配的時候，別忘了先把四年前的新聞下架啊」。網友也在底下留言「所以不是說柯文哲多神或要造神，是他的對手都太智障」、「現在已經來到智力測驗階段了嗎」、「應該很快就下架了 XD 」。



▲臉書粉專「小聖蚊的治國日記」暗諷媒體忘記將 4 年前新聞下架，打臉自己。（圖／翻攝自臉書「小聖蚊的治國日記」）

對此柯文哲今早回應，這則全版廣告「絕對不是蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝自己出錢刊登」，強調吳祥輝只是打手、拿錢辦事。柯並提到他已經和法務局長討論是否提告，最後還向媒體喊話「你們可以去追後面出錢的是誰！」