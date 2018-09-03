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台積電抗跌　被動元件、矽晶圓不給力　台股終場跌近百點

記者許家禎／台北報導2018/09/03 14:37
▲台股9月3日終場跌99.72點，收在10964點，跌幅0.9%，成交金額新台幣1099億元。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台股9月3日終場跌99.72點，收在10964點，跌幅0.9%，成交金額新台幣1099億元。（圖／NOWnews 資料照片）

美股休市9月3日勞動節將休市，亞股多呈現走跌，日韓股市跌0.6%左右，陸港股則跌1%上下，而台北股市今（3）日早盤在被動元件與矽晶圓走弱下紅翻黑，終場跌近百點。指標股台積電相對抗跌，終場漲0.3%，來到257元。但被動元件與矽晶圓弱勢走跌，其中國巨、華新科打入跌停，環球晶一度跌停，至於合晶、嘉晶、台勝科跌幅都超過5%。

美股上周五因美加貿易談判未果、以及蘋果股價再創歷史新高漲跌互見，台北股市今日開盤則漲23.92點，加權股價指數以11087.86點開出，不過早盤紅翻黑後指數就直直落，不僅失守11000點，最低更一度跌超過百點來到10952點，終場跌99.72點，收在10964點，跌幅0.9%，成交金額新台幣1099億元。

各類股部分，電子跌0.8%、金融跌0.6%。其他，水泥跌2%，光電、百貨、食品、塑膠、紡織、機電、鋼鐵跌1%以上。個股部分，指標股台積電相對抗跌，終場漲0.3%，來到257元。鴻海跌0.5%，來到80.1元。大立光也跌0.3%，來到4690元。

至於被動元件與矽晶圓則為今日弱勢族群，其中國巨、華新科打入跌停，奇力新、禾伸堂也幾近跌停，跌幅逾9%，而大毅、立隆電、信昌電跌幅也超過6%。至於半導體矽晶圓也綠光罩頂，環球晶一度跌停，終場跌9%以上，至於合晶、嘉晶、台勝科跌幅也有7.8%、6.4%與5%。

 

關鍵字台股收盤跌百點被動元件台積電矽晶圓
3因素支撐美元　亞幣短期仍有貶壓因暗夜一場火　霹靂黃家第五代接班

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