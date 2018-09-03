台積電抗跌　被動元件、矽晶圓不給力　台股終場跌近百點

美股休市9月3日勞動節將休市，亞股多呈現走跌，日韓股市跌0.6%左右，陸港股則跌1%上下，而台北股市今（3）日早盤在被動元件與矽晶圓走弱下紅翻黑，終場跌近百點。指標股台積電相對抗跌，終場漲0.3%，來到257元。但被動元件與矽晶圓弱勢走跌，其中國巨、華新科打入跌停，環球晶一度跌停，至於合晶、嘉晶、台勝科跌幅都超過5%。

美股上周五因美加貿易談判未果、以及蘋果股價再創歷史新高漲跌互見，台北股市今日開盤則漲23.92點，加權股價指數以11087.86點開出，不過早盤紅翻黑後指數就直直落，不僅失守11000點，最低更一度跌超過百點來到10952點，終場跌99.72點，收在10964點，跌幅0.9%，成交金額新台幣1099億元。