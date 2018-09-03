蔡英文見績優捐血人：有人捐太多次　竟娶到美嬌娘

蔡英文總統今(3)日接見「106年度績優捐血人代表」，除肯定捐血人的無私奉獻，也呼籲更多熱血的年輕人踴躍加入捐血行列，她甚至分享小故事，指出有人因為捐血很多次，竟然娶回美嬌娘護士。

蔡英文在致詞時表示，她要對績優捐血人長期熱心助人的善行，表達最高的肯定和謝意。她指出，這些捐血代表來自各行各業，不論來自什麼地方、什麼崗位，都不忘持續捐血救人，「這種不分你我，互愛互助的精神，讓我相當感動。」

蔡英文提到，今天來的績優捐血代表中，有一名是總統府副祕書長劉建忻的表弟，名字叫做王中益。據說他因為捐血次數太多，捐到把護士娶回家。當然，她知道大家持續捐血的初衷，不是為了娶到美嬌娘、或是找到一個帥哥。有些朋友是因為熱心，也有很多朋友是因為自己生病時，受到別人的恩惠，因此才想要用實際行動回饋社會。