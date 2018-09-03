蔡英文見績優捐血人：有人捐太多次　竟娶到美嬌娘

蔡英文總統今(3)日接見「106年度績優捐血人代表」，除肯定捐血人的無私奉獻，也呼籲更多熱血的年輕人踴躍加入捐血行列，她甚至分享小故事，指出有人因為捐血很多次，竟然娶回美嬌娘護士。
蔡英文在致詞時表示，她要對績優捐血人長期熱心助人的善行，表達最高的肯定和謝意。她指出，這些捐血代表來自各行各業，不論來自什麼地方、什麼崗位，都不忘持續捐血救人，「這種不分你我，互愛互助的精神，讓我相當感動。」
蔡英文提到，今天來的績優捐血代表中，有一名是總統府副祕書長劉建忻的表弟，名字叫做王中益。據說他因為捐血次數太多，捐到把護士娶回家。當然，她知道大家持續捐血的初衷，不是為了娶到美嬌娘、或是找到一個帥哥。有些朋友是因為熱心，也有很多朋友是因為自己生病時，受到別人的恩惠，因此才想要用實際行動回饋社會。
▲蔡英文總統3日接見106年度績優捐血人代表。（圖／總統府提供 , 2018.09.03 )
蔡英文指出，這種受人點滴、湧泉以報的精神，不但讓社會進入「善」的循環，也讓更多人受益，她相信這樣的良善精神，是一個國家能夠持續和諧、繁榮發展最重要的基礎。
蔡英文表示，台灣推動無償捐血運動已經有 40 多年的歷史，光在去年，就有超過 175 萬人次捐血，每人平均捐血次數為 1.76 次，國民捐血率達到 7.44%，已經是世界第一。
蔡英文提及，近年來，受到少子化及人口老化的影響，年輕世代的捐血人逐漸減少。因此她要呼籲更多熱血的年輕人，一起踴躍加入捐血的行列。