NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈坎普連兩場發威 道奇登國西龍頭新北市批蘇貞昌體育政策口號式理念超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
政治

蔡英文見績優捐血人：有人捐太多次　竟娶到美嬌娘

記者陳弘志／台北報導2018/09/03 15:14
▲蔡英文總統3日接見106年度績優捐血人代表。（圖／總統府提供 , 2018.09.03 )
▲蔡英文總統3日接見106年度績優捐血人代表。（圖／總統府提供 , 2018.09.03 )

蔡英文總統今(3)日接見「106年度績優捐血人代表」，除肯定捐血人的無私奉獻，也呼籲更多熱血的年輕人踴躍加入捐血行列，她甚至分享小故事，指出有人因為捐血很多次，竟然娶回美嬌娘護士。

蔡英文在致詞時表示，她要對績優捐血人長期熱心助人的善行，表達最高的肯定和謝意。她指出，這些捐血代表來自各行各業，不論來自什麼地方、什麼崗位，都不忘持續捐血救人，「這種不分你我，互愛互助的精神，讓我相當感動。」

蔡英文提到，今天來的績優捐血代表中，有一名是總統府副祕書長劉建忻的表弟，名字叫做王中益。據說他因為捐血次數太多，捐到把護士娶回家。當然，她知道大家持續捐血的初衷，不是為了娶到美嬌娘、或是找到一個帥哥。有些朋友是因為熱心，也有很多朋友是因為自己生病時，受到別人的恩惠，因此才想要用實際行動回饋社會。


▲蔡英文總統3日接見106年度績優捐血人代表。（圖／總統府提供 , 2018.09.03 )

蔡英文指出，這種受人點滴、湧泉以報的精神，不但讓社會進入「善」的循環，也讓更多人受益，她相信這樣的良善精神，是一個國家能夠持續和諧、繁榮發展最重要的基礎。

蔡英文表示，台灣推動無償捐血運動已經有 40 多年的歷史，光在去年，就有超過 175 萬人次捐血，每人平均捐血次數為 1.76 次，國民捐血率達到 7.44%，已經是世界第一。

蔡英文提及，近年來，受到少子化及人口老化的影響，年輕世代的捐血人逐漸減少。因此她要呼籲更多熱血的年輕人，一起踴躍加入捐血的行列。

關鍵字蔡英文捐血劉建忻王中益
直擊／軍人節　蔡英文秋祭忠烈祠最新民調出爐！韓國瑜勝選機會大？

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan