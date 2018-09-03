網遊管制陰霾不散 騰訊一度跌破330關口 馬化騰降

大陸當局加強網遊監管陰霾未散，騰訊 (0700-HK) 今 (3) 日早盤再跌近 3%，跌破港幣 330 元關口，低見港幣 328.6 元，馬化騰身價也跟著縮水，現為 371 億美元，中國富豪排名降至第三。

繼上週五 (31 日) 傳出，大陸指當局擬對網路遊戲實行新的管制等多項措施，以回應國家主席習近平對太多青少年要戴眼鏡，引發以騰訊為首的遊戲股大跌後，陸媒續報導指出，指部份青少年因社交問題才沉迷手遊，網遊，令市場繼續關注當局打壓力度。

騰訊股價繼上週五 (31 日) 大跌 4.87% 後，今早再度低開 1.94%，報港幣 333.4 元，隨後一路走低，接近午盤時，跌破港幣 330 元關口，低見港幣 328.6 元，下跌 3.35% 之多。午後跌幅稍微收斂，截至發稿，跌 2.765%，報港幣 330.6 元，330 元關口暫時保住。