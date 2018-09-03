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網遊管制陰霾不散 騰訊一度跌破330關口 馬化騰降

鉅亨網2018/09/03 14:21
鉅亨網 / NOWnews
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大陸當局加強網遊監管陰霾未散，騰訊 (0700-HK) 今 (3) 日早盤再跌近 3%，跌破港幣 330 元關口，低見港幣 328.6 元，馬化騰身價也跟著縮水，現為 371 億美元，中國富豪排名降至第三

繼上週五 (31 日) 傳出，大陸指當局擬對網路遊戲實行新的管制等多項措施，以回應國家主席習近平對太多青少年要戴眼鏡，引發以騰訊為首的遊戲股大跌後，陸媒續報導指出，指部份青少年因社交問題才沉迷手遊，網遊，令市場繼續關注當局打壓力度。

騰訊股價繼上週五 (31 日) 大跌 4.87% 後，今早再度低開 1.94%，報港幣 333.4 元，隨後一路走低，接近午盤時，跌破港幣 330 元關口，低見港幣 328.6 元，下跌 3.35% 之多。午後跌幅稍微收斂，截至發稿，跌 2.765%，報港幣 330.6 元，330 元關口暫時保住。

圖：新浪財經
圖：新浪財經

目前騰訊股價距離今年 1 月底創出的歷史最高價港幣 475.6 元，已下跌了 30%，最新市值港幣 3 兆 1480 億元。

分析人士指出，其實市場並不總是理性的，實際上《綜合防控兒童青少年近視實施方案》對於騰訊遊戲的影響並不大，真正被卡住喉嚨的是那些中小廠商。但遊戲業接二連三的利空消息，再加上此前公佈的騰訊第二季手遊收入已經季跌 19%，讓騰訊股價回升乏力。

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