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中央社

出遊獨木舟翻覆 美5口之家僅母親生還

中央社2018/09/03 14:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社美國威斯康辛2日綜合外電報導）美國一個5口之家到蘇必略湖（Lake Superior）划獨木舟，雖然5人都有穿救生衣，但翻船仍造成39歲父親及3歲、6歲、9歲的孩子命喪湖中，僅29歲的母親倖免於難。

倖存者卡莉謬斯（Cari Mews）的姐妹波畢喬（Bobi Jo Mews）表示，卡莉和丈夫萊曼（Erik Fryman）一家5口滿心期待重新造訪威斯康辛州北部蘇必略湖的阿波斯特爾島（Apostle），享受暑假尾聲之旅。

波畢喬告訴美國有線電視網（CNN）：「他們熱愛一起露營，也喜歡帶孩子到各處去探索世界。」

美國海岸防衛隊（Coast Guard）發言人哈拉夫（Alan Haraf）告訴CNN，卡莉一家8月30日下午從瑪德琳島（Madeline Island）划獨木舟到密西根島（Michigan Island），但風浪變大後水灌進船造成翻覆，穿著救生衣的5人掉入開闊水域，卡莉用裝在防水袋的手機傳簡訊求救。

收到簡訊的波畢喬表示：「我收到只寫著『911』的簡訊，緊接著收到『密西根島』。我知道他們那天要去划獨木舟，我只想到要打給警察，看看警方能不能去找他們。」

但據哈拉夫表示，簡訊直到發出5小時後才送達波畢喬的手機，因為落水區域附近沒有訊號。

海岸防衛隊隊員西克勒（Justin Sickler）表示：「即使穿著必要的救生設備並受過良好訓練，你到湖裡時仍有可能發生各種情況。」（譯者：侯文婷/核稿：陳亦偉）1070903

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