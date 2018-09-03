出遊獨木舟翻覆 美5口之家僅母親生還

（中央社美國威斯康辛2日綜合外電報導）美國一個5口之家到蘇必略湖（Lake Superior）划獨木舟，雖然5人都有穿救生衣，但翻船仍造成39歲父親及3歲、6歲、9歲的孩子命喪湖中，僅29歲的母親倖免於難。

倖存者卡莉謬斯（Cari Mews）的姐妹波畢喬（Bobi Jo Mews）表示，卡莉和丈夫萊曼（Erik Fryman）一家5口滿心期待重新造訪威斯康辛州北部蘇必略湖的阿波斯特爾島（Apostle），享受暑假尾聲之旅。

波畢喬告訴美國有線電視網（CNN）：「他們熱愛一起露營，也喜歡帶孩子到各處去探索世界。」