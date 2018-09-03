NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈坎普連兩場發威 道奇登國西龍頭新北市批蘇貞昌體育政策口號式理念超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
中央社

被動元件慘跌 台股失守11000點

中央社2018/09/03 14:22
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北3日電）台股今天受到美國可能宣布對中國2000億美元商品課高關稅，以及被動元件傳出供需失衡，造成類股股價重挫，台股開高走低跌百點，11000點失守。

台股終場下跌99.72點，收在10964.22點，成交值新台幣1099.79億元。

台股開高走低，原本靠著電子股蘋概三雄中的台積電和大立光上漲而撐盤，但盤中亞股全面走跌，台股跌幅加重，其中電子股被動元件及矽晶圓等類股遭逢摜壓，華新科失守300元關卡，打入跌停的283.5元，國巨也跌停收629元。

台積電漲1元，收在257元；大立光開高後翻黑，收在4690元，跌幅0.32%；鴻海守住80元大關，收在80.1元，小跌0.5%。

台股資深分析師林成蔭表示，台股盤中傳出被動元件中的電阻部分因上半年需求大於供給，造成價格上揚，但近來供需失衡，造成市場擔憂而拋貨，並波及到電容部分；矽晶圓類股亦同，使得原本是漲價概念股變成庫存拋貨下殺股，供需失調。

林成蔭指出，美國對中國課徵2000億美元高關稅的評議期將於9月6日結束，川普計畫屆時啟動相關關稅措施，市場還在觀察貿易戰的變化；此外蘋果將於下週推出新機，法人將關注新的價格、功能，以及一週內的銷售業績，也將影響蘋果概念股。

他強調，美中貿易談判將是長期工作，台股這一波處於漲多拉回整理，但底部上移到年線的10795點的位置，上緣在11000點附近，指數將來回整理。（編輯：鄭雪文）1070903

出遊獨木舟翻覆 美5口之...南韓總統府幕僚長預祝特使團...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan