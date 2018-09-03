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廣編／富邦金控宣布將捐出3000萬元　送暖南台灣

本報訊2018/09/03 15:12
▲富邦金控宣布將捐出3000萬元，送暖南台灣。（圖／資料照片）
▲富邦金控宣布將捐出3000萬元，送暖南台灣。（圖／資料照片）

823水災重創南台灣，嘉義、雲林、台南、高雄、屏東等地區災情慘重，富邦金控發揮人溺己溺的人道關懷精神，2日宣布旗下子公司將合計捐出3000萬元，拋磚引玉協助南台灣地區災後復原工作及災民重建家園。

富邦金控董事長蔡明興表示，此次南台灣水災災情嚴重，造成農漁牧嚴重損失，民眾住屋毀損，富邦金控宣布旗下子公司將合計捐出3000萬元，希望拋磚引玉，帶動各界捐款，發揮人溺己溺的精神，送暖南台灣，幫助災民儘速重建家園。

此外，富邦金控旗下子公司富邦產險與富邦人壽也於第一時間啟動緊急應變機制，提供受災戶關懷與協助。

富邦人壽在第一時間啟動緊急應變方案（申請期間：自即日起至民國107年11月30日止），保戶如果因豪雨災害成為受災戶，富邦人壽將提供續期保費緩繳、保單借款利息寬延、免費補發保單、快速理賠等四項方案，並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助受災保戶重整災後家園。此外，保戶可以透過富邦人壽24小時免費服務專線享有貼心服務，亦可至各地服務中心申請以上相關服務。

富邦產險也於全台各區成立緊急應變中心，謹慎面對豪雨可能造成的災害。客戶如因本次豪雨遭受損失，富邦產險將提供快速理賠服務，若不幸遭逢意外事故，將以便利保戶為原則，用最快速度協助保戶辦理理賠服務。此外，富邦產險提供24小時免費服務專線供客戶進行承保及理賠相關問題諮詢，並於富邦產險官網建置「暴雨防災專區」，提醒民眾注意人身及財產安全，並提供相關單位查詢電話與網址。

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