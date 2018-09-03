廣編／富邦金控宣布將捐出3000萬元　送暖南台灣

富邦人壽在第一時間啟動緊急應變方案（申請期間：自即日起至民國107年11月30日止），保戶如果因豪雨災害成為受災戶，富邦人壽將提供續期保費緩繳、保單借款利息寬延、免費補發保單、快速理賠等四項方案，並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助受災保戶重整災後家園。此外，保戶可以透過富邦人壽24小時免費服務專線享有貼心服務，亦可至各地服務中心申請以上相關服務。

富邦產險也於全台各區成立緊急應變中心，謹慎面對豪雨可能造成的災害。客戶如因本次豪雨遭受損失，富邦產險將提供快速理賠服務，若不幸遭逢意外事故，將以便利保戶為原則，用最快速度協助保戶辦理理賠服務。此外，富邦產險提供24小時免費服務專線供客戶進行承保及理賠相關問題諮詢，並於富邦產險官網建置「暴雨防災專區」，提醒民眾注意人身及財產安全，並提供相關單位查詢電話與網址。