華航聯營日航增飛日本7內陸線　國泰12月開航德島航班

華航表示，看好台日市場發展潛力，宣布與日本航空進行聯營合作， 4 日起於官網開放訂購札幌－新潟、札幌－花卷、福岡－宮崎、福岡－花卷、福岡－奄美、鹿兒島－奄美、鹿兒島－德之島等７條日本內陸航線，除了讓台灣旅客深入遊覽日本二線城市景點，也能強化日本旅客來台吸引力。

國人喜愛赴日本旅遊，一線城市已無法滿足需求，華航宣布 4 日起與日本航空進行聯營合作，於官網開放訂購 7 條日本國內航線；國泰集團則公布今（ 2018 ）年第 10 個新航點，計畫 12 月開航香港－德島季節性定期航班。



▲位於鹿兒島縣的奄美大島於日本享有「南方樂園」的美譽。（圖／鹿兒島觀光聯盟）

今年積極開闢新航線的國泰集團，也公布今年第 10 個新航點， 12 月 19 日至 2019 年 3 月 30 日開辦香港－德島季節性定期航班，並由國泰港龍以空中巴士 A320 客機營運，每周三、六各 1 班次來回。



▲國泰集團開辦香港－德島季節性定期航線，由國泰港龍以空中巴士 A320 客機營運。（圖／國泰航空）

此外，阿聯酋航空即日起至 9 月 17 日推出杜拜航線優惠，出發日期為 9 月 10 日至 2019 年 3 月 30 日，經濟艙未稅價 13,666 元起、商務艙未稅價 76,666 元起，使用空中巴士 A380 客機執飛。

據了解，阿聯酋航空於桃園機場票務櫃檯即日起停止服務，旅客機票更改行程、日期、名字等需求，皆須自行撥打電話至杜拜 24 小時服務客服中心辦理，提醒旅客注意。