Visa推共通QR code　繳卡費用手機掃一下就行

行動支付近年躍升為台灣手機用戶的重要功能之一，民眾逐漸習慣使用行動裝置交易，其中掃碼支付更因為不受裝置限制，應用相對較多。但是也有其不方便之處，例如QR code資料規格不一，無法互通，必須使用特定App支付。

台灣每月約產生1600萬份信用卡帳單，其中超過800萬份帳單是持卡人拿現金到超商等代收通路繳費，不僅費時費力，還要去領現金並可能要負擔跨行提款手續費，不過，Visa宣布，與財金公司攜手合作，自今（2018）年11月起，在台推動共通QR code掃碼支付服務，首波開放信用卡帳單繳費，持卡人不用出門，隨時可用Visa金融卡進行手機掃碼繳費，一次繳2萬元以上也沒問題，而且沒有任何費用，除可省下跨行提款、轉帳等手續費，也省去超商、自動櫃員機（ATM）或用網銀繳費的時間。

不過，今年11月起， Visa將推行「共通QR code掃碼支付」，首波已有22家發卡機構同意加入信用卡帳單QR code繳費，其中16家Visa金融卡發卡行將提供QR code手機App給消費者綁定Visa金融卡，並進行QR code掃碼支付。以目前19家參與的信用卡發卡銀行3700萬的流通卡數規模推估，國內將近9成的信用卡持卡人能使用此項創新服務。

根據資策會（MIC）調查顯示，2017年台灣行動支付普及率雖然已達40%，民眾最常使用的支付方式仍以現金為主，使用比率達71%，但Visa台灣區總經理麻少華認為，「共通QR code掃碼支付」具有效提升行動支付的普及率，而且各方受益，包含消費者、金融機構和商家，透過統一規格QR code，未來繳費帳單上僅需一個QR code，就能適用多種手機掃碼工具與應用程式（App），帳款入帳時間也比其他通路更快，另外當持卡人不需要帶紙本帳單跑超商，發卡行就能有效地推廣無紙化的電子帳單以節省成本。



▲Visa台灣區總經理麻少華表示，信用卡帳單支付只是Visa推動共通QRcode掃碼支付的第一步，未來將攜手金融機構合作夥伴將EMV QR code掃碼支付應用在各類繳費、網路購物、實體零售以及O2O等使用場景。（圖／記者林柏年攝，2018.8.30）

他還說，信用卡帳單支付只是Visa推動的第一步，未來將攜手金融機構合作夥伴將EMV QR code掃碼支付應用在各類繳費、網路購物、實體零售以及O2O等使用場景，不受應用程式、地域的限制，綁定Visa金融卡就可進行掃碼繳費，不僅沒有任何費用，更安全的即時繳費方式，也無須擔心資料外洩，人在國外亦能透過QR code掃碼電子帳單搞定。

國發會主委陳美伶出席Visa「共通QR code掃碼支付記者會」時也提到，為達到政府「2025年行動支付普及率達90%」的目標，國發會整合所有相關部會提出3大推動方向，除希望擴大行動支付應用領域，不僅食衣住行育樂及醫療，公共服務帳單包括繳稅、水費及電費也都可用行動支付，甚至希望未來公共運輸包括高捷、桃捷也可往這方向發展，同時建置安全基礎及標準程序，並讓國人多體驗行動支付的好處。

雖然外界將台灣現金使用比例高歸因於偽鈔少及ATM太多，但陳美伶主委相信年輕人仍希望生活更簡便，像她也已習慣手機支付，只收現金的商店，她也會少光顧。而根據金管會統計，今年行動支付金額已超過去年同期的6倍，但行動支付不是光靠政府推動就能一觸即發，民間力量才是最重要的，很高興Visa加入推動行列，現在信用卡帳單也可用手機掃碼支付，持卡人不必支付手續費，24小時隨時隨地可用，不僅更方便安全也減少負擔。

與會的財政部長蘇建榮更高興見到Visa與財金公司把共通QR code推上國際舞台，因為這是他親手推動的，更是重要的里程碑，除可走向國際化，包括許多電支業者也都願意加入，代表台灣Pay共通QR code安全與便利是建構行動支付環境重要因素，尤其經過金管會及銀行公會安全認證通過，絕對沒問題，而且不僅公共服務帳單水費、電費、學費，大部分稅款像是房屋稅、地價稅都可繳，明年所得稅也會全面上線。



▲Visa推動共通QR code掃碼支付服務，將於2018年11月上線，首波已有22家發卡機構 同意加入信用卡帳單QR code繳費。 （圖／記者林柏年攝，2018.8.30）