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金點概念設計獎決審 45件入選台灣占30件

中央社2018/09/03 14:23
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者魏紜鈴台北3日電）2018金點概念設計獎今天公布入圍決審名單，經2個月海內外審查，45件作品獲得金點概念設計獎標章，其中台灣占30件。

2018金點概念設計獎主辦單位說明，今年報名參加件數創新高，來自23個國家及地區共4640件作品參賽，僅365件作品入圍複審，競爭激烈。「經7、8月海內外嚴謹初複審，45件作品出線，獲得金點概念設計獎標章，其中台灣占30件、中國13件、韓國與英國各1件」。

「今年不少產品設計類作品，針對當代社會問題提出解決之道。」主辦單位指出，45件標章得獎作品中，產品設計類占18件，視覺傳達設計類有19件，包裝設計類2件，空間設計類有6件。

在產品設計類中，台灣設計師蔡宛霖作品「簡。茶」，藉設計專用的採茶指套與多功能茶籃，解決採茶工人常被刀片割傷，及長期彎腰負重造成的職業傷害問題，展現對在地產業的人性關懷。

在視覺傳達類部分，台灣設計師游朝竣、陳昱瑋、趙文莙、謝赫庭、黃誠富的作品「怪物實驗室」，探討動物權利議題。透過困於瓶中畸形突變、面目掙扎的動物公仔，凸顯人類私慾，讓大眾了解基改動物面臨的困境，及重新省思基改技術的應用。

包裝設計類作品裡，台灣設計師古沛文、邱郁晴、施美如、翁靖得、楊博智的「 僵紓的東東殭屍冊」，將心理壓力喻為導致身體痠痛的殭屍病毒，把痠痛貼布的包裝設計成殭屍官帽造型，藉抽取符咒動作，象徵壓力解除之意。

至於今年空間設計類的標章得獎作品，充分展現對都市環境關懷，及對建築新材質的探索。台灣設計師陳麒善的Wind Pavilion，可匯集高樓大廈中產生的風壓，將之轉換成電力供給循環系統。此外還能蒐集雨水、過濾淨化後儲存於地底，用來澆灌地面上的植物，充分利用週遭的自然資源。

Bito創意總監劉耕名與西屹設計有限公司創辦人王士俊皆表示，從這次的得獎作品中，看出「在地化」趨勢，「不少作品反映在地文化現象，或傳達對在地農林漁牧業關懷」。

在空間類作品方面，中華民國室內設計協會理事長龔書章認為，近年來，空間設計愈來愈重視建材、生產模式與環境的關係，而非設計本身，這也反映在今年得獎作品中。

至於什麼概念設計最能吸引評審目光？劉耕名認為，作品要誠實、不譁眾取寵，如果能帶點幽默感更好。龔書章則表示，概念設計的敵人是媚俗或政治正確，抽離當下的流行趨勢、真切的作品反而令他欣賞。

中華平面設計協會輔導理事長章琦玫偏好「減法設計」，認為設計要合理，不要為得獎而過度設計。貝殼放大創辦人暨執行長林大涵指出，沒有任何服務概念的設計無法吸引他，創作者是否做足功課，是否能讓觀者體驗他要勾勒的情境，是他評選時最重要的考量。

2018金點概念設計獎將於9月21日進行決審，屆時選出3名「金點概念設計獎年度最佳設計獎」得主，並在11月29日與金點設計獎合併舉辦的頒獎典禮上揭曉，每名得主將獲新台幣40萬元、獎狀及獎座。（編輯：張芷瑄）1070903

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