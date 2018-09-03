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中央社

報洛興雅危機遭緬重判 路透社記者：我無所畏懼

中央社2018/09/03 14:48
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社仰光3日綜合外電報導）緬甸法官今天裁定，路透社記者瓦隆和喬索歐在報導洛興雅危機期間，違反緬甸嚴苛機密法罪名成立，判處兩人7年徒刑。瓦隆在判決出爐後說，他沒做錯任何事情，因此無所畏懼。

仰光北區法官耶溫（Ye Lwin，音譯）說，32歲記者瓦隆（Wa Lone）和28歲記者喬索歐（Kyaw Soe Oo）企圖取得機密文件，違反英國殖民時期訂定的機密法。外界將這起案件視為這個東南亞國家民主進步的考驗。

法官說：「被告違反機密法第3.1.c條文，遭判7年徒刑。當局會將被告自去年12月12日入獄迄今的時間列入考量。」

新聞自由倡議人士、聯合國、歐洲聯盟（EU）和美國、加拿大及澳洲等國都曾呼籲讓兩名路透社記者無罪開釋。

路透社總編輯艾德勒（Stephen J.Adler）在聲明中說：「對緬甸、路透社記者瓦隆和喬索歐及各地新聞機構而言，今天是令人難過的一天。」

兩名記者曾告訴法院，兩名警官在仰光北部一家餐廳將文件交給他們後，再逮捕他們。

一名警方證人作證說，是警方設局陷害他們，以阻止或懲罰兩人報導洛興雅穆斯林在若開邦印丁村（InnDin）遭屠殺事件。

瓦隆說：「我不怕，我沒做錯任何事情…我相信司法、民主和自由。」

這項判決意味瓦隆和喬索歐仍無法擺脫牢獄之災，都育有幼女的兩人已近9個月未在探監和法院聽證會以外的場合見到家人。

喬索歐說：「政府可以把我們羈押在牢裡，但沒法關上人們的耳朵和眼睛。」

瓦隆對大批記者「豎起大拇指」說：「我們會以堅定的態度和勇氣面對（判決）。」

路透社痛批這是根據「不實指控」作出的判決，辯護律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）說，會「儘快」提出上訴。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070903

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