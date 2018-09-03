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台股逐筆撮合交易實施日 最快本週宣布

中央社2018/09/03 14:57
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北3日電）金管會表示，針對台股逐筆交易制度，已與證交所、櫃買中心充分討論，考量券商資訊系統建置及對投資人宣導都需要時間，估2020年初才會上路，最快本週宣布實施日期。

所謂逐筆交易撮合制度，指的是「隨到隨撮、立即成交」，一筆委託可在瞬間產生多個成交價量資訊，將更快形成價格，資訊透明度也提高。

現行台股交易採每5秒撮合一次，但考量速度、效率及透明度，國際主要股市包含紐約、倫敦、東京、香港、新加坡、上海及深圳、南韓、泰國、馬來西亞等股市，盤中都已採逐筆交易撮合機制。

為此，金融監督管理委員會請證交所研議，是否將台股交易機制改為逐筆交易。然而，部分券商認為修改交易系統成本過高，抵制逐筆交易制度，終於在經過兩年多協調後，金管會主委顧立雄透露，將穩健推動台股逐筆交易，最快2020年上路。

金管會證期局表示，已與證交所、櫃買中心充分討論，並請證交所建置「擬真平台」，在每日收盤後，用當天的交易資訊模擬逐筆交易，讓投資人可以先熟悉交易環境，了解「遊戲規則」。

不過，證期局官員也坦言，考量券商修改資訊系統需要時間，且逐筆交易制度實施前，也需要加強對投資人的宣導，「我們認為18個月是比較合理的期間」，估計要到2020年初才會正式實施。

至於台股逐筆交易制確切實施日期，證期局官員表示，目前還有些行政程序要走，相關細節也尚待確認，最快本週就會宣布。（編輯：張均懋）1070903

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