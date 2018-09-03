台股逐筆撮合交易實施日 最快本週宣布

（中央社記者邱柏勝台北3日電）金管會表示，針對台股逐筆交易制度，已與證交所、櫃買中心充分討論，考量券商資訊系統建置及對投資人宣導都需要時間，估2020年初才會上路，最快本週宣布實施日期。

所謂逐筆交易撮合制度，指的是「隨到隨撮、立即成交」，一筆委託可在瞬間產生多個成交價量資訊，將更快形成價格，資訊透明度也提高。

現行台股交易採每5秒撮合一次，但考量速度、效率及透明度，國際主要股市包含紐約、倫敦、東京、香港、新加坡、上海及深圳、南韓、泰國、馬來西亞等股市，盤中都已採逐筆交易撮合機制。