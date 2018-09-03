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台股盤後─再失守「萬一」免驚 後市緊盯陸股和亞幣

鉅亨網2018/09/03 15:00
鉅亨網 / NOWnews
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台股加權指數今 (3) 日以小漲 23 點開出後，隨著美中貿易戰戰火持續延燒，陸港股走弱，早盤翻黑後越走越低，最低一度來到 10952.85 點，跌逾百點，終場以 10964.22 點作收，下跌 99.72 點，再度失守 11000 點關卡，成交值縮至 1102 億元；法人指出，短期可定調為多頭休息格局，盤勢尚未轉空。

法人指出，櫃買指數重挫逾 2%，加上加權指數跌近 1%，使台股在亞股中表現最弱勢，然而，陸股午盤過後跌幅已見收斂，市場信心回穩；在大盤回測月線和季線支撐、以及新台幣再度重挫前，可定調為多頭休息的格局，尚未轉空。

由於市場傳川普計畫在周四 (9 月 6 日) 徵求公眾意見期結束後，隨即啟動對價值 2000 億美元中國輸美產品加徵 25% 關稅，受影響的包括科技產品和半導體相關產品。

同時，川普還在一場專訪中又指稱陸方操縱貨幣，不過，今日人民幣處在平盤左右波動，而主要亞幣也呈現升值偏強態勢，法人指出，非美貨幣暫未因貿易戰陰霾籠罩再次重貶，使股市暫時仍可偏多看待。

蘋概股雖有蘋果即將發表新機的利多，不過市場雜音不斷，GIS-KY 今日直接重挫跌停，玉晶光跌逾 8%，TPK-KY 和神盾跌半根停板上下，原相、穩懋和精材跌逾 3%，嘉聯益、盟立、致茂、臻鼎 - KY 和和碩均跌超過 2%。

而就細族群來看，被動元件族群再度成為重災區，國巨、華新科被摜至跌停板，禾伸堂、奇力新也逼近跌停跌逾 9%，鈞寶、立隆電、立敦、信昌電、蜜望實、日電貿、今展科、九豪、凱美、美桀等均跌逾半根停板。

電池材料業者同樣持續走弱，康普續創波段低點大跌 6%，美琪瑪跌近半根停板，立凱 - KY 跌逾 2%。

半導體矽晶圓族群也是重災區，環球晶逼近跌停，重挫近 9.5%，合晶、嘉晶和台勝科跌半根停板；同時，晶圓代工業者雖有台積電漲 0.3% 力挽頹勢，但多數走弱，聯電、世界均跌 1% 以上。

法人指出，雖部分新興市場貨幣持續貶值，顯示國際性系統風險未完全消除，不過，第 3 波美中貿易戰已並非最新利空消息，只要新台幣未重挫，不排除外資操作仍可以偏多操作看待，短線後市大盤震盪仍有持續創高機會，預料拉回後又將有低接買盤進駐。

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