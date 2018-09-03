歐盟開放陸太陽能板進口 嘉貿評估挹注不大

昇貿主管指出，嘉貿主要生產太陽能板用鍍錫銅帶，目前生產線 12 條，年供應量達 1GW；從嘉貿客戶端來看，北美及台商太陽能客戶占營收逾 95%，大陸客戶占比不及 5%，因此歐盟重新開放大陸生產的太陽能板進口，對嘉貿營收貢獻並不大。

昇貿持股 72% 太陽能材料生產事業，嘉貿已在去年 11 月 3 日登錄興櫃交易，今年上半年營收 1.34 億元，毛利率 10.33%，年減 8.64 個百分點，稅後純益為 555 萬元，每股純益為 0.43 元。

昇貿科技 (3305-TW) 集團內生產太陽能材料的嘉貿光電 (6653-TW) 重啟叩關資本市場計畫，並已登錄興櫃交易，針對歐盟在今 (3) 日起重新開放大陸太陽能板進口，昇貿預期，對業績挹注並不大，對明年送件申請上櫃案，內部正審慎評估中。

對於明年嘉貿送件申請上櫃案，昇貿集團主管指出，目前大陸當局 6 月 1 日起限縮對太陽能的補貼，且目前美中貿易戰戰火延燒中，嘉貿下半年營運不確定性很高，因此此刻正重新評估嘉貿的 IPO 時程。

嘉貿已在興櫃交易，成立於 2010 年 9 月，成立初期股本 6000 萬元，目前股本增資到 1.3 億元，昇貿持股 72%，昇貿董事長李三連出任嘉貿董事長，總經理是黃文榮。