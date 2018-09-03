嘉義823水災意外插曲　議員狀告主席

嘉義823水災，縣議員黃嫈珺志工團隊馬不停蹄救災，分放物質給災民的同時，朴子市長候選人、也是現任代表會主席黃基全，以個人LINE帳號傳送一張合成圖，並貼文：「不救災卻開直播作秀，還吃救災戶的包子」，引發黃嫈珺團隊的不滿，日前記者會要求黃基全道歉，否則提告！

黃嫈珺團隊表示，在「跪求真相」後，已經等了5天，我們不等了，雖然黃基全主席已經刪貼文，但「遞狀提告」，是不得不做出的選擇！

黃嫈珺團隊指出，5天來，不斷透過共同的朋友，要求黃基全主席提供他製假照片所謂的上下文字，來彌平誤會，讓雙方團隊可以團結合作，甚至在9月1日也透過媒體呼籲，然而，等到的是黃基全主席在臉書上玩弄文字，自始自終，避重就輕，不願意面對自己在8月31日所說的，截圖有上下文字。