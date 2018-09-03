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嘉義823水災意外插曲　議員狀告主席

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/09/03 16:51
▲朴子市代會主席黃基全在其社群媒體上的貼文。（圖／黃嫈珺議員服務處提供, 2018.09.03）
▲朴子市代會主席黃基全在其社群媒體上的貼文。（圖／黃嫈珺議員服務處提供, 2018.09.03）

嘉義823水災，縣議員黃嫈珺志工團隊馬不停蹄救災，分放物質給災民的同時，朴子市長候選人、也是現任代表會主席黃基全，以個人LINE帳號傳送一張合成圖，並貼文：「不救災卻開直播作秀，還吃救災戶的包子」，引發黃嫈珺團隊的不滿，日前記者會要求黃基全道歉，否則提告！

黃嫈珺團隊表示，在「跪求真相」後，已經等了5天，我們不等了，雖然黃基全主席已經刪貼文，但「遞狀提告」，是不得不做出的選擇！

黃嫈珺團隊指出，5天來，不斷透過共同的朋友，要求黃基全主席提供他製假照片所謂的上下文字，來彌平誤會，讓雙方團隊可以團結合作，甚至在9月1日也透過媒體呼籲，然而，等到的是黃基全主席在臉書上玩弄文字，自始自終，避重就輕，不願意面對自己在8月31日所說的，截圖有上下文字。

黃嫈珺說，要參選朴子市長的候選人，還沒當選就謊話連篇，這樣的父母官值得大家託付嗎？對於全心全意的救災，自己無怨無悔，不求掌聲，但是不能接受蓄意抹黑。

黃嫈珺團隊以為，一切就交給檢察官做公正的審理，沒有時間再與黃基全主席口水之爭及賣弄文字，今(3)日即委請嚴奇均律師向法院狀告黃基全主席，以維救災團隊在社會上的聲譽以及公信力。

對此，黃基全無奈表示，不知道該怎麼說才好！

關鍵字823水災黃嫈珺黃基全提告
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