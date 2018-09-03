國軍匠人魂！守護傘兵弟兄「完美落地」傘製所做了這些

每一位傘兵除了自身專業的訓練之外，更需要一具安全可靠的傘具，確保人員完成登陸任務，《匠人魂》#12製傘篇，拍攝紀錄負責國軍傘具製造及各型飛機罩布、帆布製品維修的傘具配製所。這不僅是國內唯一傘具專業生產單位，更是由一群「品質技術師訓練」合格人員執行檢驗，平時不僅要精進傘具生產作業流程，更要為每一道程序品質把關，讓每位傘兵弟兄無後顧之憂，執行空跳任務。

為呈現台灣百工百業的底蘊朝氣與豐沛能量，文化總會持續尋訪全國各地巷弄的在地職人，呈現在地技藝，累積台灣精神的共感記憶。適逢九三軍人節，文總每月推出一支的《匠人魂》系列影片，特別規劃以我國國軍為主題，前進台中清水軍備局生產製造中心第209廠傘具配製所，拍攝國軍製傘篇「完美落地」，向那些扮演著「守門人」、默默守護第一線傘兵軍官生命的「製傘匠人」，致上最高的敬意與謝意，文總也特別感謝國防部政治作戰局、國防部軍備局生產製造中心第209廠協助拍攝。

《匠人魂》#12「完美落地」靈魂人物-傘具配製所一等士官長丁淯仁，製作降落傘達18年，含10年品檢經驗、8年製程管理背景，與傘製所十多位資深雇員各司其職，每日如一地逐幅逐條檢查著降落傘的生產品質，確認每張傘都能在高空確實展開，保護每位傘兵完美落地。丁淯仁在傘面尺寸與受壓能力間精確掌握數值，不僅是18年的專業經驗累積，更能感受到保衛同袍生命安全的濃厚情感，他說：「每個傘兵的生命，就是掌握在我們各製程的手上。」因此無論是將進口的尼龍傘布進場檢驗，進而到裁片、小縫車製、總行縫製、總縫縫製、頂底車製、標記蓋印，每一部細節，都經過嚴格測試，每一項製程，皆飽含細緻而考究的用心。

每年在屏東空降場的降落傘年度解繳試投，是整個團隊壓力最大卻也成就感最高的時候，只要看見降落傘能順利展開在天空翱翔飄揚，就代表今年的階段性任務已順利完成。18年來，丁淯仁士官長與傘製所全體員工，將智慧融會在製傘過程中，低調溫柔地站在每位傘兵的背後，以細軟的布線，為每位傘兵織耘出最堅固安全的傘網，讓每一次降落，都是最完美的成果。

配合軍人節，文總也將於9月4日起，於文總城南空間NO.1推出台灣第一個以阿兵哥角度來觀看與紀錄的攝影展「阿兵哥-軍旅記憶」，由資深攝影家張照堂擔任策展人，展出田裕華、杭大鵬、張良一等三位攝影師之拍攝作品，透過三位攝影師服兵役時，分別從馬祖、成功嶺新兵訓練中心和陸軍航空指揮部第一大隊等不同單位，各自留下義務役阿兵哥們的生活影像，不僅為1990年代，台灣從軍事戒嚴走向民主化的過程中，捕捉「野生」的國軍形象，更得以觀察和紀錄當年的部隊生態，為台灣社會發展與改變的脈絡留下客觀的影像記錄。